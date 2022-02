Ivan Huljć je u rijetkom izlasku s roditeljima pokazao da s godinama sve više nalikuje svojem ocu Tončiju.

Gotovo cijela obitelj Huljić okupila se u Zagrebu u ponedjeljak navečer na dodjeli glazbene nagrade Cesarica.

S dodjele je izostala samo Hana, dok se Tončiju i Vjekoslavi pridružio njihov sin Ivan, kojeg nemamo često priliku vidjeti u javnosti.

Ivan je nasmijan pozirao fotografima u Tončijevom zagrljaju, a na novim fotkama se jasno vidi da s godinama sve više nalikuje ocu, dok je Hana kopija mame Vjekoslave.

33-godišnjeg Ivana zadnji smo put u javnosti imali priliku vidjeti u listopadu prošle godine, na promociji vinilnog izdanja Gibbonijeva albuma "U po'ure" u Zagrebu, a nije pretjerano aktivan ni na društvenim mrežama.

Vješto skriva i sve informacije o svojem ljubavnom životu još otkako je prije desetak godina punio medijske stupce zbog navodne veze s 11 godina starijom Jelenom Rozgom.

Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no vezu nikada nisu potvrdili te su je čak i demantirali.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak i nismo bili na samo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imat prijatelje i da mogu pit kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme Rozga za IN Magazin.

S druge strane, ljubavni život Ivanove sestre Hana je u fokusu javnosti otkako se doznalo da je u vezi s Petrom Grašom, s kojim čeka i dijete. Par će 19. veljače stati i pred oltar, a na vjenčanju će biti prisutna samo najuža obitelj, dok su za ljeto, nakon dolaska prinove, najavili još jedno veliko svadbeno slavlje u Splitu.

