Ivan Huljić nekad je punio medijske stupce svojim ljubavnim životom i dugo se šuškalo da ljubi našu poznatu pjevačicu koja je od njega starija 11 godina, no sada puno bolje skriva svoju privatnost od javnosti.

I dok svi bruje o vezi Petra Graše (45) i 14 godine mlađe Hane Huljić, njezin stariji brat Ivan (33) skriva svoj ljubavni život, iako se i o njemu nekada naveliko pisalo.

Zadnjih ga godina rijetko imamo priliku i vidjeti u javnosti, pa nije mogao pobjeći fotografima na promociji vinilnog izdanja Gibbonijeva najnovijeg albuma "U po'ure" koja se ovaj tjedan održala u Zagrebu.

Ivan je spremno pozirao za fotke, a na njima je teško neprimijetiti da s godinama sve više sliči na svojeg oca Tončija, dok je njegova sestra Hana kopija mame Vjekoslave.

A ono što trenutno proživljava njegova sestra, Ivanu je također dobro poznato, jer je prije desetak godina punio medijske stupce zbog navodne veze s 11 godina starijom Jelenom Rozgom.

Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no vezu nikada nisu potvrdili te su je čak i demantirali.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak i nismo bili na samo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imat prijatelje i da mogu pit kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme Rozga za IN Magazin.

Rozga je bliska s obitelji Huljić još otkako je 1996. postala pjevačica grupe "Magazin", u kojoj je pjevala do 2006. godine, pa Ivana i njegovu sestru Hanu zna odmalena. Ni o njezinu ljubavnom životu danas se ne zna puno više, osim što je nedavno otkrila da je slobodna nakon što se neko vrijeme šuškalo kako ljubi poznatog chefa Ivana Pažanina.