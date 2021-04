Indira Levak, Nives Celzijus, Goran Navojec i Igor Mešin ponovno će biti u ulozi žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", a otkrili su nam koji im je najteži posao pri ocjenjivanju natjecatelja.

All stars sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' okupit će osam natjecatelja koji su nas oborili s nogu proteklih sezona, a u ulozi članova žirija ponovno će se naći Indira Levak, Nives Celzijus, Goran Navojec i Igor Mešin. Upravo članovi žirija otkrili su nam koji je zapravo najteži dio ovog njihovog posla.

"Najteži posao kao žirija je to kada recimo imaš četiri, pet, šest, a nekad se dogodi i osam kandidata koji su briljantni, a pravilo je da nekome moraš dati 12, nekome četiri boda. I onda te to izbezumi. Onda se svo tvoje poimanje kriterija zaljulja. Onda gledaš tko je koliko radio, koliko je tešku koreografiju imao, da li je teško pjevati uz tu koreografiju. Onda tražiš taj segment koliko je to to zabavno i koliko su blizu iskreno imitirali nekoga itd. To sve može sada zvučati da je težak posao, ali zaista nije lako donijet neke takve odluke", rekao nam je Navojec. Njegov kolega Igor Mešin bio je kratak, ali jasan. "Biti pošten i pošteno davati ocjene", zaključio je.

Indira Levak jedva čeka novu sezonu, za koju je sigurna da će biti zabavna.

"Težak je posao nas žirija, s obzirom da su to sve vanserijski izvođači, pogotovo u ovoj sezoni. To su najbolji od najboljih, dakle ovo je njihovo drugo poluvrijeme i što bi se reklo, na neki su način oni spremni za sve i to me jedino tješi. Oni su pobjeđivali i već su bili najbolji pa im sada neće biti bitno hoće li dobiti četiri boda ili pet, šest... Dapače, bitno je da se oni jako dobro zabave i ja im to od srca želim. Kao i uvijek, ja sam pravednik te ono što budem čula i vidjela ću ocijeniti na način da gledam cjelokupni dojam", istaknula je Indira. Da je najteže davati ocjene složila se i Nives Celzijus.

"Najteži posao žirija je dodijeliti ocjene, pogotovo kada vam se dogodi ovako epohalna sezona u kojoj su kandidati nevjerojatni te su pobjednici showa od ranije i kandidati koji su obilježili sve protekle sezone. Nama kao žiriju u tom slučaju manjka dvanaestica i desetki za ocjenu, onda treba te bodove što pravilnije raspodijeliti, a to su često velike muke", naglasila je.

Mario Petreković, Saša Lozar, Damir Kedžo, Dalibor Petko, Ivana Mišerić, Mario Roth, Katarina Baban i Maja Bajamić morat će opet izvući svoje najjače plesne, pjevačke, glumačke i imitatorske adute i pripremiti se za ulazak u transformator i ''tuđe'' cipele.

Show će voditi dvojac Frano Ridjan i Maja Šuput.