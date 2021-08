Rajko Dujmić podlegao je ozljedama koje je zadobio u prometnoj nesreći. Preminuo je 4. kolovoza 2020. Njegova obitelj je trenucima najveće boli napravila veliku gestu i donirala glazbenikove organe kako bi spasili druge živote.

Jedan od najboljih hrvatskih skladatelja Rajko Dujmić preminuo je 4. kolovoza prošle godine od posljedica zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila u Ravnoj Gori.

Tužna vijest je obišla Hrvatsku samo tri dana prije glazbenikovog 66. rođendana, a obitelj je u najbolnijim trenucima napravila humanu gestu i donirala Rajkove organe kako bi spasili živote drugih. Iza skladatelja su ostali njegova supruga Snježana Dujmić i sin Tin.

Od Dujmića su se na zagrebačkom Krematoriju oprostili članovi obitelji, prijatelji, kolege te brojni ljubitelji i štovatelji njegovih djela koji nisu mogli skriti veliku tugu i suze.

"Zbogom, kralju crnih i bijelih tipki. Putuj, mi te nikada nećemo zaboraviti. Ja se nadam da te čekaju tvoje nebeske kočije koje smo davno napisali u stanu mojih roditelja. Mučila ga je samo jedna stvar, vole li ga ljudi kao što on voli njih. Sad vidiš koliko te volimo, Rajko, vidi, svi tvoji prijatelji su došli. Mislio sam nabrajati tvoje pjesme, ali sam odustao. Nećemo raditi cirkus. Radili smo ih dosta zajedno. Nikada od tebe nisam doživio nikakvu prevaru niti ikakvo loše djelo, čast mi je što si bio dio moje obitelji. Pozdravljam te u svoje ime i ime domovine", rekao je emotivni skladatelj Nenad Ninčević koji je održao govor.

Za In magazin su progovorili i njegovi prijatelji i kolege.

"Ja sam izgubio prijatelja sa stažom od 50 godina. Mi se znamo još iz srednjih škola. Iz srednje muzičke škole pa sve ono po protokolu. Prvi bendovi, svirke po čagama", rekao je Vlado Kalember.

"Rajko Dujmić je čovjek koji je mene stvorio. Kad se sjetim svega toga, jako mi je teško govoriti, ne znam šta bih vam rekao. Kao da je otišlo pola mene. Bili smo jako povezani, ustvari on je izmislio Jasmina Stavrosa. Sve je napravio za mene", istaknuo je Jasmin Stavros.

"Recimo da je mnogim generacijama prokrčio put. Način na koji je on radio glazbu, glazba koju je on radio, to je sve bilo na ovim područjima tad čak i relativno novo. Neka fina urbana zapadnoeuropska priča. Da je on kojim slučajem živio u nekoj Engleskoj ili nekoj Švedskoj, cijeli svijet bi znao za njega", ispričao je Nikša Bratoš.

Inače, Dujmić je ostavio neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni. Bio je jedan od najpriznatijih domaćih glazbenika i skladatelja. Najpoznatiji je u javnosti kao dio grupe Novi fosili, no napisao je oko dvije tisuće pjesama.

Glazbeno obrazovanje stekao je u Zagrebu u Muzičkoj školi Vatroslava Lisinskog te na Pedagoškoj akademiji. Počeo je svirati klavijature u rock-sastavima Grupa Marina Škrgatića, Crno bijeli te Klani Zlatni akordi, a njegova prva autorska pjesma izvedena je na Boom festivalu u Ljubljani.

S Novim Fosilima krenuo je 1978. godine, a u isto je vrijeme intenzivno surađivao sa Srebrnim krilima te grupom Riva. Upravo s grupom Riva i pjesmom "Rock me" Rajko je odnio pobjedu na Eurosongu 1989. godine. Tri godine zaredom briljirao je svojim pjesmama na Eurosongu, a osim pobjedničke "Rock me", 1987. godine su Novi Fosili nastupili s pjesmom "Ja sam za ples" te Srebrna krila s pjesmom "Mangup".

Dujmić je i jedan od autora pjesme koju mnogi smatraju našom drugom himnom. "Moju domovinu" skladao je sa Zrinkom Tutićem početkom Domovinskog rata, a ona je bila glazbena poruka okupatorima.

"Ja sam glazbi, hrvatskoj i uopće, dao cijelog sebe. Ja ne znam drugo, ne znam drugačije. Najnegativnije je kad živiš od glazbe, a najpozitivnije kad živiš za glazbu. I time je sve rečeno", govorio je Rajko koji je dobio Porina za životno djelo.

Njegov talent i doprinos hrvatskoj glazbi prepoznali su mnogi domaći glazbenici s kojima je Dujmić surađivao.

"Jednom prilikom radio je kompilaciju svojih pjesama i zvao je izvođače koje cijeni i ja sam bio sretan što me zvao, pjevao sam svoju najdražu pjesmu Novih fosila 'Ako se rastanemo' i zvao me dva-tri dana nakon toga i bio je sretan kao dijete", prisjetio se Petar Grašo.

Inače, Rajko nije volio slaviti rođendan jer ga je podsjećao na dva tragična događaja. Naime, na taj dan je preminula njegova majka Carlotta Streibelwierer, a 1985. i bubnjar Slobodan Momčilović Moka, koji je osnovao Nove fosile i pozvao Dujmića u taj glazbeni sastav.

Teško je izdvojiti najbolje i omiljene pjesme koje je stvorio Rajko jer ih je zaista puno i sve su bile hitovi, no među njima su sigurno već ranije spomenuta "Moja domovina", pjesme "Kad budemo ja i ti 63", "Košulja plava", "Najdraže moje" i "Rock Me Baby", koja je grupi Riva donijela pobjedu na Eurosongu.