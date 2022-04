Shannen Doherty je pred kamerama debitirala s tek 11 godina, a nakon 40 godina karijera joj je zbog bolesti i skandala pala u drugi plan.

Glumica Shannen Doherty iza sebe ima zavidnu TV karijeru koju je započela kada je imala tek 11 godina, a povodom njezina 51. rođendana prisjetili smo se detalja iz njezina života.

Shannen je svima najviše u sjećanju ostala zahvaljujući ulozi tinejdžerice Brende Walsh u kultnoj seriji "Beverly Hills 90210" koja je obilježila čitav njezin život, no pred kamerama je debitirala kao Jenny Wilder u seirji "Mala kuća na preriji" još 1978. godine. Nakon toga je počela nizati ulogu za ulogom, no zbog bolesti, sudskih tužbi i smrti prijatelja posljednjih godina je njezina karijera pala u sjenu.

Doherty već godinama vodi tešku bitku s karcinomom dojke koji je trenutačno u četvrtom stadiju, a u intervjuima je često pričala o zdravstvenim problemima. Prije nekoliko mjeseci je prvi put pokazala i kako izgleda bez kose, koja joj je ispala zbog kemoterapija.

"Nadam se da ću potaknuti druge da redovito odlaze na mamografiju i prebrode strah od mogućih loših rezultata. Meni je rak dojke dijagnosticiran 2015. godine. Podvrgnula sam se mastektomiji te tretmanima kemoterapije i zračenja. Često mi je krvario nos od kemoterapije. Ne znam je li itko od vas ovo iskusio. Uveseljavala sam samu sebe noseći smiješne pidžame koje mi je poklonila moja prijateljica Kristy. Jesu li mi zapravo popravljale raspoloženje? Jesu! Izgledala sam urnebesno i smijala sam se samoj sebi. Humor mi je pomogao da prođem kroz ono što se činilo nemogućim. Nadam se da ćemo svi uspjeti pronaći humor u nemogućim situacijama", napisala je Shannen onda.

Tijekom borbe s teškom bolešću Shannen je podigla tužbu protiv vlastitog menadžera Stevena Blatta tvrdeći kako je on krivac za njezinu bolest jer nije vodio brigu o njezinom zdravstvenom osiguranju. Naime, ona je redovito obavljala preglede, no u jednom trenutku to nije bilo moguće jer joj je osiguranje bilo otkazano. Za rak je saznala početkom 2015. godine, kada je konačno otišla na pregled, a liječnici su joj tada rekli da ga je dobila baš u periodu u kojem nije imala osiguranje.

Osim Shannen, Blatta je tužio i njezin suprug Kurt Iswarienko koji je tvrdio da je on uništio njegov seksualni život s glumicom. Osim toga, tužio je Blatta i za sve loše financijske poteze tijekom godina.

Shannen je shrvala i iznenadna smrt njezinog prijatelja te velike ljubavi iz serije "Beverly Hills 90210", Lukea Perryja koji je preminuo od posljedica moždanog udara, a ona se s time i dan danas nije pomirila jer je vjerovala kako će se izvući.

Shannen se osim sa zdravstvenim problemima tijekom života borila i s ljubavnima. Naime, kratko je bila zaručena za Deana Jaya Factora, njihov je odnos obilježilo nasilje, a on je čak u jednoj prilici zatražio i zabranu pristupa. Tvrdio je da ga je pokušala pregaziti automobilom, a ona je rekla da ju Dean gurnuo u bazen.

Imala je i brojne javne ispade, uhvaćena je u vožnji u alkoholiziranom stanju, a 1994. godine izbačena je sa snimanja Beverly Hillsa zbog navodne svađe s kolegicom Jennie Garth.

Nives u halterima izazvala pomutnju, zbog prizora u ogledalu neki su koristili zum visoke rezolucije! +26

Rozga pozirala okrenuta leđima, obline su došle u prvi plan zbog pripijene haljine koja je hit na Instagramu +30