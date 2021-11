Joaquin Phoenix od malih je nogu u svijetu glume, a iako je nekoliko puta bježao iz Hollywooda, shvatio je malo prije smrti svog brata Rivera da je to njegov životni poziv.

Oskarovac Joaquin Phoenix jedno je od najvećih imena Hollywooda danas, a u zlatni status zapečatio si je filmom "Joker" kojim je prije dvije godine pokorio glumački svijet. Glumac je nedavno proslavio 47. rođendan, a prisjetili smo se detalja iz njegove bogate karijere.

Joaquin je odrastao u velikoj obitelji uz brata Rivera koji je bio jedan od najperspektivnijih glumaca svoga doba sve do prerane smrti. Njihove sestre Rain, Liberty i Summer također su u svijetu showbiza, a svi su bili i dijelom vjerskog kulta "Božja djeca" kojem su pripadali njihovi roditelji. Sve do 1977. godine obitelj Phoenix putovala je Južnom Amerikom zbog misionarske dužnosti, no onda su od svega odustali te su se preselili na Floridu. Iz kulta su izašli zbog prestrogih pravila koja su uključivala flertovanje njihovih pripadnica s muškarcima izvan kulta zbog prikupljanja novčanih donacija. Zbog takvog ponašanja u kultu su se pojavile brojne spolno prenosive bolesti, jer su žene nerijetko ima seksualne odnose s drugim muškarcima samo da bi donijele što više novca.

Nakon što se Phoenixova obitelj preselila u Los Angeles, njegova majka je preko agentice svoju djecu vodila na audicije za reklame, a svi su se vrlo mladi upustili u svijet glume. Joaquinu se, za razliku od brata Rivera, glumački svijet isprva nije svidio, iako je dobivao manje uloge i u serijama. Otišao je iz srednje škole te se preselio na Floridu, da bi se kasnije ponovno vratio u Los Angeles i glumu prihvatio kao svoj životni poziv. Upravo River ga je u svemu ohrabrio, a braća su ujedno bila i najbolji prijatelji. Joaquinu se čitav svijet srušio kada je River preminuo od posljedica predoziranja u klubu The Viper Room u Los Angelesu, čiji je vlasnik u to vrijeme bio Johnny Depp. Joaquin je bio taj koji je pozvao hitnu pomoć kada se River srušio, a snimka tog poziva mjesecima je bila u medijima diljem svijeta. Nakon njegove smrti cijela se obitelj preselila u Kostariku kako bi pobjegli od medija koji su ih cijelo vrijeme maltretirali.

Dvije godine od tragičnog događaja Joaquin se vratio u Los Angeles i nastavio glumiti. Pojavio se u brojnim filmovima i serijama, a glumio je s najvećim imenima Hollywooda. Za film "Gladijator" dobio je svoju prvu nominaciju za Oscara, Zlatni globus i nagradu BAFTA. Phoenix i njegov brat River tada su postala prva braća koja su nominirana za Oscara u povijesti te nagrade. Veliku čast dobio je i nakon što je sam Johnny Cash odobrio da ga u filmu o njegovu životu utjelovi upravo Phoenix, a po mnogima je uz "Jokera" to njegova najbolja uloga do danas.

Na dodjeli Oscara trijumfirao je početkom 2020. godine kada je kući odnio zlatni kipić za najboljega glumca. U govoru na dodjeli se prisjetio tragično preminulog brata Rivera, a njegov govor do danas je ostao jedan od najemotivnijih ikada.

Iako svoj privatni život pokušava držati što dalje od medija, s njegovoj vezi s kolegicom Rooney Marom pisali su brojni američki mediji. Par se zaručio u ljeto 2019. godine, a prvi zajednički projekt bio im je film "Ona" 2013. godine, no vezu su započeli tri godine kasnije. Početkom 2017. godine pojavili su se prvi put kao par u javnosti, i to na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu. Prošle godine su dobili prvo zajedničko dijete, no to nikada nisu potvrdili javnosti. Vijesti je slučajno otkrio redatelj Victor Kossakovsky na filmskom festivalu u Zurichu. "Upravo je dobio dijete. Prekrasnog sina po imenu River", rekao je redatelj kada je odgovorio novinarima na pitanje kako to da je za novi film uspio dobiti slavnoga glumca koji čeka dijete.