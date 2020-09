Joaquin Phoenix i Rooney Mara nisu službeno potvrdili vijest o rođenju djeteta, no par nikada službeno nije potvrdio ni da čekaju svoje prvo dijete.

Oskarovac Joaquin Phoenix i njegova zaručnica Rooney Mara navodno su postali roditelji po prvi put. Daily Mail piše kako je glumica rodila sina, a ime su mu dali po Joaquinovu pokojnom bratu, glumcu Riveru Phoenixu. Vijesti je slučajno otkrio redatelj Victor Kossakovsky na filmskom festivalu u Zurichu.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ