Whitney Houston rođena je 9. kolovoza 1963. godine, a do danas je ostala jedna od najcjenjenijih pjevačica u povijesti popularne glazbe.

Američka glazbena diva i jedna od najcjenjenijih pjevačica u povijesti, Whitney Houston, danas bi proslavila 57. rođendan. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Houston je najnagrađivanija pjevačica svih vremena, a ujedno i najprodavanija, obzirom da je prodala preko 200 milijuna albuma diljem svijeta. Objavila je sedam studijskih albuma, bila je u vrhu svih svjetskih top lista svojim singlovima, a dobitnica je i prestižne glazbene nagrade Grammy. Iako joj je na poslovnom planu sve bilo blistavo, njezin privatni život bio je turbulentan čitavu njezinu karijeru.

Whitney je odrasla u New Yerseyju, a odmalena je bila povezana s glazbom obzirom da joj je majka nastupala diljem SAD-a. Njezine rođakinje Dione i Dee Dee Warwick su također pjevačice, a kuma joj je bila Aretha Franklin. S 11 godina je naučila svirati klavir i pjevala je u lokalnom crkvenom zboru. Majka Cissy učila ju je pjevanju i za nju je imala velike planove koji su se na kraju i ostvarili. Zajedno su odlazile na turneje, a nerijetko je i Whitney vladala pozornicama noćnih klubova s Cissy.

Još dok je bila tinejdžerica, Houston je upoznala Robyn Crawford, za koju je govorila da joj je sestra koju nikada nije imala. Kasnije je upravo ona bila i njezina asistentica, a pratile su ih i glasine da su bile u vezi. Prošle godine je Crawford priznala da je bilo seksualnih odnosa među njima, no Whitney je sve odmah prekinula jer ju je bilo strah mišljenja ostalih.

Glazbena diva u početku karijere je radila i kao manekenka, a 1983. godine sve se promijenilo kada ju je na jednom koncertu čuo predstavnik diskografske kuće Arista. Odmah joj je ponudio ugovor, a brzo nakon toga karijera joj je krenula. Debitantski album "Whitney" objavila je 1985. godine, a sve ostalo je povijesti. "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Higher Love", "My Love Is Your Love", samo su neki ob njezinih bezvremenskih hitova.

Turbulentna ljubav s Bobbyjem Brownom

Njezin privatni život punio je novinske stupce od samih početaka karijere, a pogotovo nakon što je upoznala Bobbyja Browna. Par se upoznao na dodjeli nagrada Soul Train Music Awards 1989. godine te su nedugo zatim započeli romansu. Tri godine kasnije stali su pred oltar u vili u New Jerseyju, no njihov brak bio je prepun skandala i ispada, a okončan je 14 godina kasnije. Mnogi su govorili kako je bio osuđen na propast od samoga početka.

Bobby je u knjizi izdanoj 2017. godine ispričao kako se Whitney previše drogirala cijelu njihovu vezu, a na dan vjenčanja uzela je veliku količinu kokaina. Priznao je kako je bio šokiran potezom svoje buduće supruge, koja ga je ponudila drogom, no on ju je odbio. Često je govorio kako on nema nikakve veze s njezinim problemima s ovisnošću.

Nekoliko dana prije smrti slavna pjevačica je navodno naizgled bila loše. Posjetila je pjevačice Brandy i Monicu 9. veljače 2012. godine uoči proba za dodjelu nagrada Grammy. Istoga dana posljednji je put nastupila s Kelly Price na pozornici u Hollywoodu. 11. veljače 2012. godine Whitney Houston su pronašli bez svijesti u kadi hotelske sobe. Proglašena je mrtvom istoga dana u 15:55 sati. Imala je 48 godina, a kasnije su liječnici potvrdili da se diva utopila, što je bilo posljedica predoziranja kokainom. Iza nje je ostala kći Bobbi Kristina koja je preminula samo šest mjeseci nakon slavne majke, a imala je tek 22 godine.