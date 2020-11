Alexander David Linz glumio je u trećem nastavku filma "Sam u kući", no uspjeh svog prethodnika Macaulayja Culkina i njegovih filmova nikada nije uspio nadmašiti.

Prva dva nastavka legendarnog filma "Sam u kući" i glumac Macauly Culkin česta su tema i nakon što je prošlo tridesetak godina od njihova snimanja, no ne smijemo zaboraviti da postoji i treći nastavak, ujedno i posljednji koji je uspio ostvarati kakav takav uspjeh s novom glumačkom ekipom.

U središtu njegove radnje više nije bio Kevin kojeg je glumio Culkin, već Alex Pruitt dječak koji se slučajno domogao mikročipa koji je bio skriven u automobilu igrački, a za kojim tragaju opasni zločinci i čija meta on sam zbog toga postaje. Alexa je utjelovio tada preslatki dječji glumac Alexander David Linz kojemu se danas gotovo izgubio svaki trag.

Film "Sam u kući 3" snimio je 1997. godine, a 2001. godine pojavio se u filmu "Big Move" Maxa Keeblea. Prije toga je prvu glumačku ulogu dobio u seriji "Cybill", zatim u "The Young and the Restless", a 1996. godine glumio je sina Michelle Pfeiffer u filmu "One Fine Day".

Alex danas ima 31 godinu, živi u Los Angelesu, a od glume je u potpunosti odustao. 2011. godine diplomirao je na Sveučilištu Berkley i radi za organizaciju Watershed Conservation Authority koja se bavi očuvanjem okoliša.

Danas je naravno daleko od dječaka kojeg je glumio, a u javnosti se rijetko kada pojavljuje pa se čini da mu bivši život dječje zvijezde nimalo ne nedostaje.