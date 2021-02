Susan Sarandon otkrila je da je film "Thelma i Louise" trebao dobiti nastavak u kojem bi glavne junakinje bile duhovi.

Kultni film ceste "Thelma i Louise" iz 1991. godine glumice Susan Sarandon i Genu Davis, koje su utjelovile naslovne likove, pretvorio u ikone feminizma, a proslavio je i Brada Pitta koji je tada bio na početku karijere.

Svi koji su ga gledali, a vjerujem da je malo onih koji nisu, dobro pamte i posljednju scenu iz filma u kojoj se Thelma i Louise automobilom strovale niz liticu bježeći od policije. No to nije trebao biti kraj legendarnog dvojca, kako sada tvrdi jedna od glavnih glumica iz filma.

Susan Sarandon je tijekom gostovanja u talk showu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" otkrila da je film trebao dobiti nastavak u kojem bi se Thelma i Louise vratile iz mrtvih.

"Nisam to mogla razumjeti. Bila je to jako loša ideja. Trebale smo glumiti duhove koji s neba gledaju na Zemlju i pomažu ženama koje su se našle u lošim obiteljskim odnosima", prisjetila se Sarandon koja je odbila snimiti nastavak iako su joj, kako je otkrila, nudili golemi honorar.

Pomalo je iznenađujuće da su direktori filmskog studia forsirali nastavak nakon golemog uspjeha filma koji je u kinima zaradio gotovo tri puta više od uloženog budžeta.

Film je do danas stekao kultni status, a popularan je i među gledateljima koji u vrijeme kada je izašao još nisu bili rođeni, što ni Susan nije znala dok joj Fallon to nije otkrio u emisiji.

"Oh, sjajno! Nisam to znala, to je baš kul", reagirala je glumica.

Film "Thelma i Louise" nagrađen je i sa šest Oscara, a 2016. godine Kongresna knjižnica SAD-a dodala ga je u Nacionalni registar filmova zbog njegove kulturalne, povijesne i estetske važnosti.