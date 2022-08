Đorđe Đoković zaprosio je svoju partnericu Sašku Veselinov na mjestu gdje su se prvi puta i zaljubili.

Najmlađi brat popularnog tenisača Novaka Đokovića, Đorđe iznenadio je sve, a posebno svoju obitelj novom vijesti.

Naime, Đorđe je nakon samo godinu dana veze, zaprosio svoju djevojku, voditeljicu i influencericu Sašku Veselinov.

Zaprosio ju je na mjestu gdje su se i prvi puta zaljubili, a ona je cijeli video podijelila na Instagram profilu sa svojim pratiteljima.

Na videu je prikazano kako Đorđe Sašku vodi u šetnju s njihovim psom na beogradsku tvrđavu Kalemegdan, no ona zapravo nije ni znala što ju čeka.

Dok je ona uživala u pogledu, Đorđe ju je zagrlio s leđa te kleknuo pred nju s otvorenom kutijicom u kojoj se nalazio prsten.

Saška je u potpunosti zbunjena i puna emocija rekla "da" te zagrlila Đorđa.

"Tamo gdje je počela naša ljubavna priča...", stajalo je na videu.

Đorđe i Saška početkom mjeseca ljetovali su u Hrvatskoj, a tu su proslavili i prvu godišnjicu veze.

Par se prvi puta u javnosti pojavio ove godine, a u regionalnoj emisiji kod Ognjena Amidžića ispričali su kako je njihov odnos započeo:

"Sve sam ugasio 2015. godine, nemam društvene mreže. Bili smo u gradu, nisam ništa provjeravao. Došao sam do nje i rekao joj: "Ćao", gledala je u telefon, nije me ni pogledala", izjavio je Đorđe.

Saška je za intervju 24sedam ispričala kako je ponosna na svog dečka Đorđa:

"On je momak koji ima 26 godina, no kada ga slušate kako priča i kako razmišlja, probudi vam se osjećaj da ste zahvalni što ga poznajete. Veliki je emotivac, ali je i borac", istaknula je. Dodaje kako je na njegovim leđima veliki teret, ali se ne žali. Ispričala je i kako njih dvoje žive zajedno te se on nikada nije požalio da mu je nešto teško, već će sve napraviti za ljude koje voli.

