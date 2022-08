Đorđe Đoković i Saška Veselinov uživaju u Hrvatskoj odakle je ona objavila emotivne fotke povodom njihove prve godišnjice.

Brat tenisača Novaka Đokovića, Đorđe sa djevojkom Saškom Veselinov slavi svoju prvu godišnjicu veze, a ona ne krije koliko su sretni zajedno.

Naime, objavila je niz fotografija na Instagram storiju, ali i video s romantične večere uz obalu na koji je dodala:

"Najljepših godinu dana provedenih sa tobom Djongice".

Dok je ona snimala, Đorđe je proučavao meni sa lampom u ruci i elegantno obučen.

Na jednoj od zajedničkih fotografija pozirali su s papigom na ramenu te je Saška poručila: "Fali nam Pipi".

Par se prvi puta u javnosti pojavio ove godine, a u regionalnoj emisiji kod Ognjena Amidžića ispričali su kako je njihov odnos započeo:

"Sve sam ugasio 2015. godine, nemam društvene mreže. Bili smo u gradu, nisam ništa provjeravao. Došao sam do nje i rekao joj: "Ćao", gledala je u telefon, nije me ni pogledala", izjavio je Đorđe.

Saška je za intervju 24sedam ispričala kako je ponosna na svog dečka Đorđa:

"On je momak koji ima 26 godina, no kada ga slušate kako priča i kako razmišlja, probudi vam se osjećaj da ste zahvalni što ga poznajete. Veliki je emotivac, ali je i borac", istaknula je. Dodaje kako je na njegovim leđima veliki teret, ali se ne žali. Ispričala je i kako njih dvoje žive zajedno te se on nikada nije požalio da mu je nešto teško, već će sve napraviti za ljude koje voli.

