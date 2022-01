Saška Veselinov već je neko vrijeme u vezi s bratom Novaka Đokovića, a sada je progovorila o njegovoj cijeloj obitelji.

Obitelj Novaka Đokovića posljednjih je dana u centru medijske pažnje zbog načina na koji su se australske vlasti ponijele prema jednom od najboljih tenisača svijeta, a novi detalji izlaze u javnost iz sata u sat. Jedno su vrijeme sve oči bile uperene u njegova brata Đorđa, a sada je za srpske medije progovorila i njegova djevojka Saška Veselinov, inače voditeljica.

U intervjuu za 24sedam istaknula je kako joj je jako žao zbog svega što se dogodilo Novaku. "On je trenutačno svjetski heroj i njegova bitka je u vezi slobode, ljudskih prava koja mu pokušavaju oduzeti. On je čovjek koji misli svojom glavom", rekla je Saška. Zaključila je i kako bi se sport kojim se Novak bavi uskoro trebao nazvati po njemu. "On ima toliko lijep udarac, atraktivan je igrač te ga je milina gledati dok radi ono u čemu je najbolji", ispričala je.

Smatra kako se svi boje da će obraniti trofej na Australian Openu te tvrdi da su svi svjesni toga. Kaže kako je Novak najviše u kontaktu sa svojim bratom Đorđem, ali i sa suprugom Jelenom. Cijela Novakova obitelj je zbog svega potresena, a Saška o svima njima ima pozitivno mišljenje. Njegova majka Dijana je po njoj divna žena te je čista emocija, a za tatu Srđana smatra da je stabilan čovjek i pravi vođa.

Saška ističe kako je ponosna na svog dečka Đorđa, no danima ne spavaju i ne jedu. "On je momak koji ima 26 godina, no kada ga slušate kako priča i kako razmišlja, probudi vam se osjećaj da ste zahvalni što ga poznajete. Veliki je emotivac, ali je i borac", istaknula je. Dodaje kako je na njegovim leđima veliki teret, ali se ne žali. Ispričala je i kako njih dvoje žive zajedno te se on nikada nije požalio da mu je nešto teško, već će sve napraviti za ljude koje voli.

Veselinov kaže kako su Novak i Jelena predivni ljudi, a cijela se obitelj trudi da tenisaču pruži podršku u ovim trenucima.

Sonja Kovač u sićušnom bikiniju društvene mreže dovela je do usijanja, malo je toga ovim krpicama pokrila! +26

Ecija Ojdanić pokazala figuru u bikiniju pa izazvala podijeljena mišljenja, a na kritike je imala spreman odgovor +26