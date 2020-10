Sir Sean Connery, legendarni glumac koji je utjelovio prvog Jamesa Bonda, preminuo je u 91. godini života.

Sir Sean Connery, legendarni glumac koji je utjelovio prvog Jamesa Bonda, preminuo je u 91. godini života, javlja BBC. Vijest o njegovoj smrti objavila je glumčeva obitelj, a njegov sin je rekao kako je Connery preminuo u snu u svom domu na Bahamima.

Connery je tijekom zavidne karijere osvojio brojne nagrade, među kojima su Oscar, dvije nagrade BAFTA i tri Zlatna globusa. Svjetski ga je proslavila uloga Jamesa Bonda, a časopis People u nekoliko ga je navrata proglasio "najseksi muškarcem na svijetu" i "najseksi muškarcem stoljeća". Postao je vitez 2000. godine zahvaljujući svojoj blistavoj karijeri.

Sean Connery je rođen u škotskom Edinburghu, a od rane mladosti bio je na glasu kao veliki šarmer. Prema navodima nekih medija, nevinost je izgubio s 14 godina, i to s puno starijom djevojkom. Ratnoj mornarici Velike Britanije pridružio se sa 16 godina, a tri godine kasnije je otpušten. Radio je poslije toga brojne poslove te je vozio kamion i taksi, a bio je i spasilac na engleskim plažama.

Glumačku karijeru započeo je 1951. godine u kazalištu, a nije trebalo dugo da ga taj posao zaintrigira. Glumio je u brojnim britanskim serijama i filmovima, a uloga koja mu je promijenila život bila je ona tajnog agenta Jamesa Bonda. Glumio je slavnog tajnog agenta u prvih pet nastavaka te se vratio 1971. godine i odglumio je tu ulogu u još dva nastavka slavne franšize.

Glumio je u Hitchcockovim filmovima, a brojni režiseri isticali su kako obožavaju raditi s njim. U lipnju 2006. godine dobio je nagradu za životno djelo Američkog filmskog instituta i tada je objavio da odlazi u mirovinu što se glume tiče. Radio je kao režiser na nekoliko filmova te je u animiranim filmovima davao glas, no više nikad nije stao pred kamere.

Ljubio je brojne ljepotice tijekom svoje sjajne karijere, a na glasu je bio kao veliki zavodnik od samih početaka. Sredinom 50-ih hodao je s Carol Sopel, no njezina obitelj nije dopuštala tu vezu. Ubrzo zatim našao se u zagrljaju Julie Hamilton, kćeri redatelja dokumentarnih filmova Jilla Craigieja. Hamilton navodno nije bila odmah oduševljena Seanom, no kada ga je vidjela u kiltu, izjavila je da je on bio najljepši muškarac kojeg je u životu vidjela.

Bio je u vezi s jazz-glazbenicom Maxine Daniels, a nakon toga je s glumicom Diane Cliento bio u braku od 1962. do 1973. godine. Par ima sina Jasona Conneryja, a Diane je u autobiografiji 2006. godine napisala kako ju je slavni glumac mentalno i fizički napastovao u braku. Kasnije je Connery sve optužbe odbacio.

S umjetnicom Micheline Roquebrune u braku je od 1975. godine. Iako je javno priznao da ju je prevario, njihov brak je uspio unatoč svemu. Sve mu je oprostila, a par je bio zajedno sve do njegove smrti.