Sean Connery i Micheline Roquebrune u braku su bili 45 godina, a umjetnica je nakon njegove smrti otkrila kako je proveo posljednje trenutke života.

Legendarni Sean Connery i umjetnica Micheline Roquebrune u braku su bili 45 godina, a glumčeva udovica nakon smrti mu je odala počast snažnim riječima te je otkrila kako je proveo posljednje trenutke života.

"To nije bio život za njega. Posljednjih dana se nije mogao ni izraziti kako treba jer je bolovao od demencije koja je uzela svoj danak. Preminuo je mirno, u snu, i najvažnije od svega je činjenica da je to i želio", rekla je Micheline. Daily Mail javlja kako je istaknula i kako je otišao bez prevelike pompe.

"On je bio predivan čovjek i imali smo sjajan zajednički život. On je bio muškarac na kojeg se drugi mogu ugledati. Bit će mi teško bez njega, znam to. Ali svjesna sam toga da nismo mogli trajati vječno", rekla je Micheline. Sean Connery preminuo je u 91. godini u svom domu na Bahamima.

Od slavnog Jamesa Bonda u subotu su se oprostili brojni glumci, političari i slavne ličnosti, a svi se slažu kako je on bio jedan od najlegendarnijih glumaca koje je svijet vidio. "Moje ime je Bond, James Bond", rečenica je koju će filmska industrija pamtiti zauvijek, a njome je Connery obilježio i povijest filma.

Connery je tijekom zavidne karijere osvojio brojne nagrade, među kojima su Oscar, dvije nagrade BAFTA i tri Zlatna globusa. Svjetski ga je proslavila uloga Jamesa Bonda, a časopis People u nekoliko ga je navrata proglasio "najseksi muškarcem na svijetu" i "najseksi muškarcem stoljeća". Postao je vitez 2000. godine zahvaljujući svojoj blistavoj karijeri.