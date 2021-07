Damian Hurley neće naslijediti bogatstvo svog pokojnog oca Stevea Binga koji je preminuo 2020. godine.

Sin holivudske glumice Liz Hurley, 19-godišnji Damian Hurley, prema odluci suda neće dobiti niti penija nakon smrti svog oca multimilijunaša i redatelja Stevea Binga.

Steve je pronađen mrtav ispred svog lukusznog doma u Kaliforniji u lipnju 2020. godine, a njegova imovina se tada procjenjivala na 600 milijuna funti. Elizabeth je s njim u vezi bila 2001. godine, a uskoro su dobili sina Damiana, s tim da je on s bivšom tenisačicom Lisom Bonder dobio i kćer Karu, no u oporuci im nije ostavio ništa.

Međutim, njegova su djeca trebala naslijediti gotovinu u vrijednosti od gotovo 200 milijuna funti i to iz zaklade za unučad koju je osnovao Steveov otac, milijarder Peter Bing još prije nego su se Damain i Kara rodili. No on je to osporio s tvrdnjom da su rođeni van braka.

Stoga će bogatstvo pripasti Steveovim nećakinjama, odnosno kćerima njegove sestre Mary, a to je prema pisanju Daily Maila zgrozilo i potreslo Elizabeth.

Steveova obitelj dospjela je na listu 400 najbogatijih Amerikanaca, a poznata je i po darežljivosti. Donirali su novac brojnim muzejima te fakultetu Stanford, ali unatoč svom bogatstvu i redateljskom poslu, Bing je ostao najpoznatiji po vezi s lijepom britanskom glumicom.

Naime, ranije se trudio ne upadati u oči javnosti, no 2000. godine to nije mogao izbjeći. Njihova je veza završila za manje od godinu dana i prekinuli su u ožujku 2001. godine, a glumica je u međuvremenu ostala trudna. Steve nije htio priznati očinstvo i govorio je da su imali tek avanturu. Pustio je u javnost priopćenje u kojem je istaknuo da nisu bili u monogamnoj vezi i da je Elizabethin izbor da bude samohrana majka. Test očinstva tijekom sudske parnice dokazao je da je Damian njegov sin.