Samo dan nakon smrti milijunaša Stevea Binga svjetska javnost je počela nagađati tko će naslijediti njegovo bogatstvo i koliko je zapravo bio "težak". Bing ima sina Damiana s glumicom Elizabeth Hurley te kći Kiru s tenisačicom Lisom Bonder.

Sa svojom djecom Steve nije nikada živio, a jedva su se i poznavali. Hurley i Bonder su testovima očistva trebale dokazivati da on zaista jest otac njihove djece. Oko nasljedstva već su se prije godinu dana vodile bitke nakon što je Steveov otac, Peter Bing, pokušao izbaciti njegovu djecu iz oporuke. "Ne smatram ih svojim unucima", govorio je u to vrijeme. Steve i Elizabeth Hurley uspjeli su zajedničkim snagama spriječiti da se to dogodi, a njihov sin Damian i njegova polusestra Kira tako bi trebali naslijediti oko 480 milijuna dolara.

Hurley je još nakon prekida s Bingom odbila njegov novac, a nakon njegove smrti istaknula je kako su obnovili svoj odnos te su posljednjih mjeseci bili na dobrom putu da postanu prijatelji. Posljednji je put s bivšim partnerom razgovarala nedavno kada je Damian proslavio 18. rođendan.

Još nije poznato je li Steve Bing napravio oporuku, a ukoliko nije, sav novac ide njegovoj djeci. Njegovi su prijatelji pak pričali medijima kako je od bogastva vrijednog 600 milijuna dolara nejasno koliko je ostalo jer je Steve imao nekoliko loših poslovnih poteza te se ne zna što se točno dogodilo sa svime što je dobio od svog djeda. Bing je tragično preminuo u Los Angelesu u 55. godini života.