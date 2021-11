Brigitte Macron je otvoreno progovorila o odnosu s Emmanuelom Macronom za francuske medije, što joj inače nije navika.

Ljubavni život francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove 25 godina starije supruge Brigitte već je godinama pod povećalom javnosti i medija, a ovaj nadasve zanimljivi par uvijek završi u centru pažnje gdje god da se pojavi.

68-godišnja Brigitte inače nema naviku komentirati njihov odnos, no ovih je dana to učinila u razgovoru za francuske novine Le Monde. U njemu je priznala kako je svjesna da se njihov brak razlikuje od većine drugih, ali da ono što je zgrožava je agresija koja je usmjerena prema njima zbog toga.

"Francuzi bi naravno bili naklonjeniji mlađoj prvoj dami. Svjesna sam da nismo tipičan par, među nama je razlika od 25 godina i shvaćam kako to može iznenaditi ljude i da nas oni možda ne razumiju. No, s druge strane ja ne mogu shvatiti toliku agresivnost", izjavila je Brigitte.

Macron je svoju suprugu upoznao kada je imao svega 15 godina i to dok mu je predavala kao učiteljica u drugoj privatnoj školi u Amiensu, a ona je zbog njega ostavila svog prvog supruga Andréa-Louisa Auzièrea s kojim ima troje djece, te se 2007. udala za Emmanuela.

Prije nekoliko mjeseci objavljeni su detalji njihova odnosa i to u knjizi francuske novinarka i spisateljica Gaël Tchakaloff, koja je inače bliska prijateljica Macronovih od 2016. godine. Ona je pratila njihove živote tijekom posljednjih godinu i pol dana te sve to pretočila u biografiju naziva "As Long as We're Together", koja je objavljena u Francuskoj.

Knjiga koja službeno nije autorizirana s njihove strane, ali sadrži izjave 68-godišnje Brigitte, kao i 43-godišnjeg predsjednika portretira ih kao par koji sve radi zajedno i boji se činiti bilo što bez znanja onog drugog.

Gaël tvrdi da je fascinirana njihovom ljubavnom pričom i otkriva da Emmanuel telefonira svojoj supruzi svakih sat i pol vremena. U međuvremenu su izvori, koji su htjeli ostati anonimni, potvrdili da je Gaël otkrila srž njihova odnosa, te da je Brigitte posvećena samo suprugovu uspjehu.

Sve to se očito isprva nije svidjelo predsjedniku jer Gaël tvrdi da se našla na crnoj listi njegova tima, i to nakon što je objavila namjeru da napiše knjigu. No, za nju se zauzela sama Brigitte zbog koje je dobila dopuštenje da prati nju i Emmanuela kamo god išli.

"Pričaju kada i koliko mogu, danju i noću. Njezin se ured nalazi u ženskom krilu prizemlja Elizejske palače, a njegov je na prvom katu pa se često viđaju", objasnila je Gaël.

