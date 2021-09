"As Long as We're Together" nova je biografija o francuskom predsjedniku Emmanuelu Macroneu i njegovoj supruzi Brigitte, o čemu se ne prestaje pričati ovih dana.

Najnovija biografija francuskog predsjednika Emmanulea Macrona daje jedan potpuno novi uvod u njegov odnos sa suprugom Brigitte koja je od njega starija 25 godina.

Francuska novinarka i spisateljica Gaël Tchakaloff koja je inače bliska prijateljica Macronovih od 2016. godine, pratila je njihove živote tijekom posljednjih godinu i pol dana te sve to pretočila u biografiju naziva "As Long as We're Together" koja je u Francuskoj objavljena ovih dana.

Knjiga koja službeno nije autorizirana s njihove strane, ali sadrži izjave 68-godišnje Brigitte kao i 43-godišnjeg predsjednika te ih portretira kao par koji sve radi zajedno i koji se boji raditi bilo što bez znanja onog drugog.

Gaël tvrdi da je fascinirana njihovom ljubavnom pričom i otkriva da Emmanuel telefonira svojoj supruzi svakih sat i pol vremena. U međuvremenu izvori koji su htjeli ostati anonimni, potvrdili su da je Gaël otkrila srž njihova odnosa, te da je Brigitte samo posvećena suprugovu uspjehu.

I predsjednikova majka Francoise Nogues autorici je također ekskluzivno otkrila sve detalje bliskog odnosa sa snahom.

Sve to se očito isprva nije svidjelo predsjedniku, jer Gaël tvrdi da se našla na crnoj listi njegova tima i to nakon što je objavila namjeru da napiše knjigu. No, za nju se zauzela sama Brigitte zbog koje je dobila dopuštenje da prati nju i Emmanuela kamo god išli.

"Pričaju kada i koliko mogu, danju i noću. Njezin se ured nalazi u ženskom krilu prizemlja Elizejske palače, a njegov je na prvom katu pa se često viđaju", objasnila je Gaël čija će knjiga zasigurno postati hit u rekordnom vremenu.