Emmanuel i Brigitte Macron svake godine pobjegnu na odmor u grad Honfleur, a fotografi su ih sada tamo ulovili tijekom romantične šetnje.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron (43) i njegova supruga Brigitte (68) za vikend su se otišli odmoriti u svoj omiljeni grad Honfleur na sjeverozapadu Francuske.

Udaljeni 180 kilometara od Pariza i svakodnevnih obaveza, predsjednik i prva dama uživali su u opuštenoj šetnji tijekom koje su se neprestano držali za ruke te nisu skidali osmijehe s lica.

Par tamo svake godine uživa u romantičnim večerama u restoranima, šetnjama, spa tretmanima; i to im je mali bijeg od stvarnosti, pa se ne obaziru ni na znatiželjne fotografe kojima ipak nigdje ne mogu pobjeći.

No prva dama Francuske ni tamo ne prepušta ništa slučaju kada je moda u pitanju, a čak je i u ležernom izdanju uspjela pokazati da u svojoj zemlji, ali i šire, opravdano slovi kao ikona stila.

A par je još jednom pokazao i svima koji su sumnjali u njih, zbog 25 godina razlike, da uživaju u zajedničkom društvu i da su još uvijek zaljubljeni kao prvog dana.

Da među njima cvatu ruže i nakon 14 godina braka piše i u knjizi "As Long as We're Together", novoj biografiji francuskog predsjednika koju je napisala novinarka i spisateljica Gaël Tchakaloff, nakon što je pratila njegov život tijekom posljednjih godinu i pol dana.

Gaël tvrdi da je fascinirana njihovom ljubavnom pričom i otkriva da Emmanuel telefonira svojoj supruzi svakih sat i pol vremena. U međuvremenu su izvori, koji su htjeli ostati anonimni, potvrdili da je Gaël otkrila srž njihova odnosa, te da je Brigitte posvećena samo suprugovu uspjehu.