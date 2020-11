Boris Becker jedan je od najboljih tenisača u povijesti njemačkog tenisa, a tijekom zavidne karijere naslovnice tabloida je punio svojim turbulentnim privatnim životom.

Umirovljeni njemački tenisač Boris Becker od samih je početaka karijere rušio rekorde, a do 17. godine je već bio prvak nekoliko prvenstava. Triput je osvojio Wimledon, dvaput Australian Open te jednom US Open, a mnogi kažu da je jedan od najboljih tenisača u povijesti njemačkog tenisa. Nekoliko je puta pričao kako je teško prihvaćao slavu na početku karijere, a njegov turbulentan život često su pratili svjetski mediji. Tako je ostalo i do danas. Iako je Becker nakon što se umirovio i dalje ostao u tenisu te je tri godine bio trener Novaku Đokoviću, u medijima je najviše poznat po svom privatnom životu.

Tabloide je punio od samih početaka karijere. Nakon što je izgubio od Petera Doohana na Wimbledonu 1987. godine, svi su brujali da je bio previše zaokupljen vezom s tadašnjom djevojkom Benedicte Courtin, kćeri šefa policije u Monaku. Par je hodao nekoliko godina, no Boris je pred oltar prvi put stao 1993. godine kada se vjenčao s manekenkom Barbarom Feltus. Manekenka je u tom trenutku bila trudna osam mjeseci, a vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u njegovu rodnom gradu Leimenu. U siječnju 1984. rodio se njihov sin Noah Gabriel. Drugo dijete dobili su 1999, a u to su vrijeme šokirali njemačku javnost kada su pozirali goli za časopis Stern.

Samo godinu kasnije Barbara je otišla u Miami s djecom te je ondje podnijela zahtjev za rastavom od slavnog tenisača. Ostavila ga je jer ju je kontaktirala žena koja je tvrdila da nosi Beckerovo dijete. U svojoj autobiografiji tenisač je istaknuo kako je priznao supruzi da ju je prevario dok je ona bila trudna s njihovim drugim djetetom. Suđenje na kojem se raspravljalo o njihovoj rastavi u Njemačkoj je prenošeno uživo na nekoliko medija, a skandal je pratio cijeli svijet. Barbara je presudom dobila 14 milijuna dolara, stan na Floridi i skrbništvo nad njihovom djecom.

U veljači 2001. godine Becker je potvrdio da je otac kćeri Anne koju je dobio s ruskom konobaricom Angelom Emarkovom. U početku je govorio da joj nije on otac, no na kraju se saznalo da je Angela ostala trudna 1999. godine, a par je imao aferu u Londonu.

Slavni tenisač je 2008. godine kratko bio zaručen za Alessandru Meyer-Wölden, no prekinuli su nakon par mjeseci. Godinu kasnije je objavio da je u vezi s nizozemskom manekenkom Sharlely "Lilly" Kerssenberg s kojom se vjenčao u lipnju 2009. U kolovozu iste godine objavili su da čekaju dijete, a njihov sin Amadeus Benedict Edley Luis Becker rođen je u Londonu u veljači 2010. godine. Bivši pobjednik Wimbledona s Lilly se razveo 2018. godine. Lilly je nekoliko puta naglasila kako je među njima u potpunosti gotovo te ne postoji ni najmanja šansa da ponovno budu zajedno, no ovoga ljeta je javno napala njegovu novu djevojku, mlađahnu manekenku Lilian de Carvalho Monteiro, s kojom su tenisača paparazzi često fotografirali na jahti.