Holivudski par Bo Derek i John Corbett zajedno su već dvadeset godina, a svakim pojavljivanjem u javnosti pokažu da se i dalje jako vole.

Slavni glumački par John Corbett i Bo Derek jedni su od mnogobrojnih uzvanika koji su u Las Vegasu odali počast kolegici Juliji Roberts koja je primala nagradu za životno djelo, a pred okupljenim fotografima pozirali su nasmiješeno i zagrljeno, te nisu krili koliko su zaljubljeni.

60-godišnji glumac koji je poznat i kao Aiden iz serije "Seks i grad" i 64-godišnja Bo u vezi su od 2002. godine, no svoju vezu su ovjekovječili tek 2020. godine.

Bo je ispričala i kako je izgledalo njezino zaljubljivanje u Johna, te otkrila kako je kod njega odmah osjetila privlačnost i utjehu.

"Nasmijava me cijelo vrijeme, pun je života i radosti. Privukao me tada i još me privlači. Živimo dan po dan i mislim da je to još uvijek to. Sada smo se još malo više smirili zajedno", pojasnila je jednom prilikom.

Corbett je vijest o svečanoj ceremoniji otkrio u CBS-ovoj emisiji "The Talk", a pokazao je i svoj vjenčani prsten te se nije mogao prestati smješkati dok je govorio o braku.

"Vjenčali smo se i ovo je vjerojatno prvi put da nismo pustili objavu u javnost, jako smo privatni ljudi", ispričao je.

Njegova supruga Bo, koju svi pamte po seksi izlasku iz mora u filmu "Desetka" iz 1979. godine, objasnila je zašto ona i John nikad prije nisu izgovorili sudbonosno da.

"Mislim da kada započinješ mladu obitelj i planiraš imati djecu, to je divna stvar i ima veliko značenje. No u našim životima nije bilo potrebe za time", ispričala je Derek, koja iza sebe ima jedan brak.

Kao 20-godišnjakinja udala se za 30 godina starijeg glumca i filmskog producenta Johna Dereka te je bila u braku s njim dok nije preminuo 1998. od zatajenja srca u 72. godini. Bila je uvjerena da nakon toga više neće pronaći ljubav, ali čini se da je život za nju imao neki drugi plan.

