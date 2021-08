John Corbett i Bo Derek su sretnu vijest o vjenčanju neko vrijeme zadržati za sebe, a glumac je odlučio da je sada pravi trenutak da ju objavi.

Zvijezda "Seks i grada" John Corbett (60) prošle godine je u tajnosti oženio glumicu i seks simbol 80-ih Bo Derek (64).

Corbett je otkrio lijepu vijest u CBS-ovoj emisiji "The Talk", a pokazao je i svoj vjenčani prsten. "Vjenčali smo se oko Božića", rekao je glumac koji promovira seriju "Rebel" u kojoj igra lik Gradyja Belloa.

John, koji je svima poznat kao Aidan iz "Seksa i grada", nije se mogao prestati smješkati dok je pričao o braku. "Vjenčali smo se i ovo je vjerojatno prvi put da nismo pustili objavu u javnost, jako smo privatni ljudi", ispričao je.

"Svi naši prijatelji i obitelj su znali. No ovo je prvi put da je jedno od nas javno reklo nešto o tome jer zaista nismo imali priliku za to. Nakon 20 godina odlučili smo se vjenčati. Nismo htjeli da 2020. bude takva da će se svi osvrtati na nju i mrziti ju.. željeli smo izvući jednu lijepu stvar iz toga", istaknuo je Corbett.

Njegova supruga Bo, koju svi pamte po seksi izlasku iz mora u filmu "Desetka" iz 1979., u kolovozu prošle godine je objasnila zašto ona i John nisu dotad izgovorili sudbonosno da.

"Mislim da kada započinješ mladu obitelj i planiraš imati djecu, to je divna stvar i ima veliko značenje. No u našim životima još nije bilo potrebe za time", ispričala je Derek koja iza sebe ima jedan brak.

Kao 20-godišnjakinja se udala za 30 godina starijeg glumca i filmskog producenta Johna Dereka s kojim je bila u braku dok nije preminuo 1998. od zatajenja srca u 72. godini. Bila je uvjerena da nakon toga više neće pronaći ljubavi.

John Corbett reveals exclusive breaking news about his relationship with Bo Derek to the hosts, including his good pal @MrJerryOC 💍 pic.twitter.com/tP1lfjmPL7 — The Talk (@TheTalkCBS) August 3, 2021

No kada je srela Johna odmah je osjetila privlačnost, utjehu. "Nasmijava me cijelo vrijeme, pun je života i radosti. Privukao me tada i još me privlači. Živimo dan po dan i mislim da je to to još uvijek. Sada smo se još malo više smirili zajedno", ispričala je Bo.

Jasno je koliko je par i dalje zaljubljen jer na svakom pojavljivanju u javnosti blistaju skupa, šapuću si i ne mogu skinuti pogled jedno s drugoga.