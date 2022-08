Ben Affleck proslavio je svoj okrugli rođendan s novopečenom suprugom Jennifer Lopez u New Yorku, a čini se da je dugogodišnja borba s ovisnosti o alkoholu sada iza njega.

Glumac i redatelj Ben Affleck uhvaćen je na ulicama New Yorka sa svojom suprugom Jennifer Lopez, nakon masovnih priča o prekidu.

Pjevačica je šetala u ležernom izadnju, odjevena u bež trenirku, dok je Affleck na sebi imao crne traperice, sivu majicu te crnu jaknu.

Novopečeni supružnici ovo ljeto su imali mnogo razloga za slavlje, počevši od Jenniferinog rođendana, intimnog vjenčanja u Las Vegasu, medenog mjeseca u Parizu pa sve do slavlja njegovog jubilarnog 50. rođendana.

Iako se pričalo proteklih dana kako se ovaj slavni holivuski par razilazi, čini se kako je ipak Benov rođendan promijenio tu odluku.

Prisjetimo se, zbog svojih poslovnih obaveza neko vrijeme će provesti odvojeni, a Ben se tom prilikom vraća u Ameriku dok će Lopez još kratko ostati u Europi.

Blizak izvor za Hollywood Life potvrdio je ovu vijest.

''Jedina stvar koja njihovu vezu čini toliko jedinstvenom je da više od ikoga znaju zahtjeve koji dolaze s onim što rade. Zapravo, vjeruju da ih odvojenost čini jačima i to je savršeno jer kad su razdvojeni, zarađuju ekstremnu količinu novca. To je win-win situacija'', rekao je izvor.

Affleck je svoju karijeru započeo sa samo 25 godina kada se prvi puta na TV-u pojavio u reklami za "Burger King" 1984. godine te dobio svoju prvu ulogu u seriji "The Voyage of the Mimi".

Najmlađi je dobitnik nagrade za Oscar koji je osvojio za najbolje napisan scenarij filma "Dobri Will Hunting". Napisao ga je sa najboljim prijateljem i glumcem Mattom Damonom koji je u filmu ujedino glumio i glavnog lika.

Javnosti je Ben poznat i po svojim problemima s alkoholizmom, čak tri puta odlazio je na odvikavanje.

Manje je poznato da je Ben odrastao uz oca alkoholičara, a bijeg od svojih dječjih trauma zbog razvoda roditelja pronašao je u boci. Affleckovi su se rastali kada je Benu bilo svega 12 godina i iako je kasnije sam priznao kako je to bio očajan brak, razvod ga je pogodio. U prebolijevanju trauma pomagali su mu brat Casey Affleck te najbolji prijatelj Matt Damon, no ni oni nisu uspjeli spasiti glumca od posezanja za bocom u teškim trenucima.io u paklu ovisnosti.

Nakon prvog pokušaja veze s Lopez hodao je s glumicom Jennifer Garner s kojom je ušao i u brak te dobio troje djece. Affleck i Garner razveli su se 2015. godine i to navodno zbog njegovih ovisnosti. Pisalo se da je Ganrer učinila sve u svojoj moći kako bi pomogla sada Benu da se riješi poroka, no u tome nije uspjela. On se ove godine ponovno vratio svojoj staroj ljubavi Lopez te se vjenčao s njom u Las Vegasu.

