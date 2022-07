Jennifer Lopez i Ben Affleck vjenčali su se tri mjeseca nakon zaruka, a par je odlučio sudbonosno ''da'' izgovoriti u Las Vegasu.

Svijetom je odjeknula vijest o novom bračnom paru Jennifer Lopez i Benu Afflecku.

Zaljubljeni dvojac stao je pred oltar tri mjeseca nakon zaruka, a drugu šansu svojoj ljubavi odlučio je dati u Las Vegasu, u kojem mnogo parova odlučuje sklopiti brak na intimnoj ceremoniji.

Jennifer je odmah nakon vjenčanja promijenila i svoje prezime, a sve je potvrđeno i na njezinoj stranici ''On The JLo''.

Objavljen je videozapis na kojem se kratko prikazuje zaljubljeni par, a u opisu je pisalo ''Gospođa Jennifer Lynn Affleck''.

Isječke i fotografije mladenaca možete pogledati OVDJE.

J. Lo je objavila i podulje pismo u kojem je opisala njihovo putovanje i samo vjenčanje, a pjevačica nije krila oduševljenje i sreću zbog ovog postupka.

''Točno ono što smo htjeli. Sinoć smo letjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, svi na istom putu do svjetske prijestolnice vjenčanja. Iza nas su se dva muškarca držala za ruke i stajali jedan pokraj drugog. Ispred nas mladi par koji je prešao tri sata vožnje od Victorvillea na drugi rođendan svoje kćeri. Svi mi želimo isto - da nas svijet prepozna kao partnere i da svijetu izjavimo svoju ljubav kroz simbol braka'', započela je Jennifer.

''Jedva smo stigli do kapelice, koja je ostala otvorena za nas još nekoliko minuta poslije ponoći. Pustili su nas da se fotografiramo u roza Cadillacu koji je jednom vozio i sam kralj Elvis (ali nas on nije vjenčao jer je to dodatno koštalo, a i bio je već u krevetu)'', našalila se pjevačica.

''I tako smo uz najbolje kumove, u vjenčanici iz starog filma i sakou iz Benovog ormara izrekli svoje zavjete i dali si prstenje koje ćemo nositi do kraja života.''

Odmah nakon vjenčanja Jennifer je iznenadila svoje pratitelje fotografijom u krevetu na kojoj je bez imalo šminke i pokrivena, a u ruci drži mobitel, iza kojeg je do izražaja došao vjenčani prsten.

O prstenu i novostima nije rekla ništa, već je samo kratko u opis fotografije napisala pratiteljima da za detalje posjete njezinu stranicu ''On The JLo''.

Ovom paru ovo je druga šansa u ljubavi. Holivudske zvijezde prethodno su počele izlaziti u srpnju 2002., a zaručile su se u studenom te godine.

Trebali su se vjenčati u rujnu 2003., ali su vjenčanje odgodili samo nekoliko dana prije svečanosti. Naposljetku su otkazali zaruke u siječnju 2004.

U međuvremenu su otišli drugim putevima i ostvarili bračni i roditeljski život s drugim partnerima, ali čini se kako ih je sudbina opet spojila, a mnogi se nadaju kako će njihova ljubav sada zaista trajati do kraja života.

