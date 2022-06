Jelena Beba Balašević na svom Facebook profilu napisala je vrlo emotivnu objavu u kojoj je opisala kako se nosi s vlastitim invaliditetom.

Kćer legendarnog preminulog pjevača Đorđa Balaševića, Jelena Beba Balašević na Facebook profilu podijelila je emotivnu objavu u kojoj je otkrila kako se nosi sa svojim invaliditetom te na kakve sve predrasude nailazi.

"Tamo negdje 2001. godine, kod katedrale, predvečer, 1. siječnja, grupa dečkiju pored kojih sam prolazila, u navijačku melodiju smjestila je stihove: “Nauči da hodaš! Je**te, nauči da hodaš! Nauči da hooodaaaš…” Jadna ja? Nisam. Par godina unazad od te večeri moji roditelji pitali su doktora koliko imam šanse da preživim: “Malo, nažalost", napisala je Beba.

"Moji roditelji su ga upitali: “Koliko malo? Je li ima bar jedan posto?”, a doktor je odgovorio: “Toliko, otprilike, ima.” Jadna ja što mi grupa frajera pjeva na ulici da naučim hodati? Nisam. Ja sam prošla kroz pakao i izašla iz njega. Da li je ružno? Je. Da li je očekivano? Je. Da li je to bio jedini put u ove 23 godine da mi je neko dobacivao ili komentirao hod? Nije", dodala je.

"Samo je to bilo među prvim iskustvima s ljudima u ovom novom životu. Kao osoba s uočljivom fizičkom manom, rano naučiš da će od deset ljudi, samo jedan pokazati suosjećanje i razumijevanje. Za ostalih devet, tvoj problem je čisti senzacionalizam. I to je tako. I “pakao je prazan, svi đavoli su ovdje” i “pakao to su drugi” i more drugih citata na istu temu od mnogo pametnijih od mene. Davno uočeno. Život me rano i dosta surovo naučio šta je pjesnik uočio dok je brojao ljude s krsta. Rekla bih sada hvala svima svojima, poznatim i nepoznatim, ali prepoznatim, osjećajnim, dobrim i normalnim, ali znam da njihova podrška nije usluga i zato neću", završila je Balašević objavu.

Jelena je naime, doživjela tešku automobilsku nesreću 1998. godine kada je zadobila teške ozlijede vrata. Progonoze doktora su bile obeshrabrujuće, jer se pacijenti s takvim povredama skoro nikada ne oporave. Ipak, ona je godinu dana poslije otišla kući hodajući.

Sonja Kovač u badiću s hrabrim donjim dijelom postala atrakcija u Vegasu: "Treba se dobro osunčati s obje strane" +26

Hana Huljić pokazala kako izgleda mjesec dana prije poroda i u ljetnoj haljinici oduševila sve redom! +32