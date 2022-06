Kći Đorđa Balaševića Jelena Beba Balašević ponovno se oglasila oko novonastale situacije i nesporazuma s grupom The Frajle.

Kći neprežaljenog kantautora i glazbenika Đorđa Balaševića Jelena Beba Balašević ponovno se oglasila na Facebooku nakon što su članice grupe The Frajle odgovorile na njene prozivke.

Podsjetimo, prozvala je članice popularnog benda The Frajle nakon što su se pojavila šuškanja da je upravo obitelj Balašević kriva za privremeno uklanjanje njihova Youtube kanala.

''Moj otac je 2017. odlučio da zaštiti svojih djela i pristupi mnogo jače... Kao što i kaže u izjavi... 2017... Bio je zgrožen kad je čuo da je cijeli koncert iz Beograda sniman sa stativa i okačen na YouTube svega par sati nakon 'Odlazi Cirkus'... Zgrožen. Normalnim ljudima bi bila uvreda objašnjavati da je njegova zgroženost u bilo kakvoj vezi sa zaradom…'' započela je Beba.

''Tribute bendovi? Užasavao ih se. Nije zamišljao da se njegove pjesme izvode po pubovima uz pivo, burgere i tipove koji su smatrali da je dovoljno da pustiš bradu, staviš ruku u džep i naplaćuješ ulaznice i ti si Đole... Nisi. I ako to on nije odobravao, onda je elementarna pristojnost da to ni ne radiš."

''Taj čovjek je moj najbolji prijatelj na svijetu. On je dao sve od sebe da nama ispuni sve snove. Naravno da ću se dok sam tu truditi da ispunim sve što je od mene očekivao. I zbog toga ću biti i vreća buha i nakaza i vještica i štogod. Lajte, psi. To ništa nikad neće moći promijeniti činjenicu da sam uvijek bila i zauvijek ću biti njegov lav, svugdje s njim, u njegovom svemu", zaključila je.

Podsjetimo, The Frajle su odgovorile na prozivke bebe u kojima je napisala kako moli da javno demantiraju da im je obitelj Balašević ikada išta branila jer je, navodno, zbog obrade Đoletovih pjesama obrisan njihov YouTube kanal.

''Draga Bebo, čitamo tvoje statuse te evo nekoliko informacija. Nikada nismo izjavile da naš YouTube kanal ima bilo kakve veze s tobom niti nas je ikad itko pozvao da komentiramo tu temu. Ni jedne novine, niti jedan portal, novinar, niti bilo tko osim tebe u ovim statusima. Iskreno ne znamo tko je to uopće rekao i povezao naš YouTube s tobom (vama) i za to smo prvi put čule ovim putem pa evo i lijepe prilike da pozovemo sve da 'zaprate' naš kanal. Mi smo veliki ljubitelji Đoletove muzike, lika i djela i to smo uvijek pričale, javno i privatno. Također poštujemo tvoju obitelj, s vama smo uvijek imale korektnu suradnju i to je također javno poznato. Zvale smo te i pisale ti (ostale bez odgovora), a evo sada i ovako... Imaš poziv od nas za kavu jer novosadski je ljubav, Frajle", napisala je Nevena na svom profilu na Facebooku.

