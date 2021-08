Antonio Banderas u svojoj glumačkoj karijeri je snimio više od 100 filmova i ne namjerava se još umiroviti, a poznat je i po svom braku s Melanie Griffith.

Miljenik žena Antonio Banderas proslavio se krajem 1990. ulogom u kontroverznom filmu "Tie Me Up! Tie Me Down!", a nakon toga je nizao uspjehe i u karijeri je snimio više od 100 filmova.

Španjolski zavodnik, kojem je puno ime José Antonio Domínguez Banderas, nadaren je i za pjevanje te 10. kolovoza slavi 61. rođendan. Iako se s lakoćom probio u svijetu glume, Antoniju to nije bio prvi izbor.

Naime, sanjao je o nogometnoj karijeri, ali morao se pomiriti da od toga neće biti ništa kada je sa 14 godina slomio nogu. Uskoro je razvio ljubav prema glumi i pohađao je dramsku školu ARA.

To je Banderasu donijelo posao u Nacionalnom kazalištu Španjolske zbog čega ga je zamijetio redatelj Pedro Almodovar. Antonio je glumio u njegovom filmu "Zakon požude" i utjelovio homoseksualca te se ljubio s drugim muškarcem. To je izazvalo veliki interes javnosti, a nakon što mu je Pedro dao priliku otvorila su mu se i vrata Hollywooda.

Pojavio se u filmskim hitovima "Ubojice", "Intervju s vampirom", "Desperado", "Philadelphia" i "Zorro: Maskirani osvetnik". Banderas nije intrigirao javnost samo svojim glumačkim talentom nego i privatnim životom.

Oženio se prvi put 1986. godine s kolegicom Anom Lezom (59) s kojom je bio deset godina. Brzo nakon što se razveo od nje zaljubio se u Melanie Griffith (64).

Antonio i Melanie upoznali su se na snimanju komedije "Dvostruki zavodnik", a vezu su započeli odmah. Vjenčali su se u Londonu 1996. nakon samo nekoliko tjedana veze, a iste je godine rođena i njihova kći Stella.

Banderas i Griffith su se razveli 2015. te se svojedobno šuškalo da je izgubio strpljenja zbog njezine opsesije operacijama kojima si je izobličila lice. Navodno joj je postavio ultimatum da prestane sa zahvatima, no ona ga nije poslušala i ništa nije ostalo od njene prirodne ljepote kojom ga je osvojila.

Unatoč razvodu Antonio i Melanie su ostali u dobrim odnosima što je mnogima čudno, no njima je to sasvim normalno i ne obaziru se na komentare.

Nakon raspada braka s Griffith brzo je pronašao ljubav s 20 godina mlađom savjetnicom za ulaganja Nicole Kimpel. Zajedno su od 2014. i žive u vili u španjolskoj Marbelli.

Inače, Banderas je prije četiri godine doživio srčani udar, a medijima je ispričao da su mu ugrađena dva stenta te se danas osjeća dobro. Usto je najavio da se ne namjerava uskoro umiroviti i posvetio se zdravijem načinu života pa su ga paparazzi nekoliko puta snimili tijekom trčanja.