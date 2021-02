Salma Hayek priznala je da joj je bilo teško snimiti pojedine scene u vesternu "Desperado" u kojem je tumačila glavnu ulogu u Antonija Banderasa.

Salma Hayek (54) otkrila je detalje sa snimanja filma "Desperado" koji je naišao na pozitivne reakcije publike i kritičara, a nju je proslavio diljem svijeta.

Poznata glumica je u vesternu iz 1995. tumačila glavnu ulogu Caroline uz latino šarmera Antonija Banderasa (60) koji je utjelovio El Mariachija. Salma je u podcastu "Armchair Expert" glumaca Monice Padman i Daxa Sheparda priznala je imala teških trenutaka na snimanju, a razlog je što nije znala da će morati snimiti intimne scene s Banderasom.

"Kad smo trebali početi snimati, jecala sam.. Govorila sam: 'Ne znam da to mogu učiniti. Bojim se'. Jedna od stvari kojih sam se bojala je bio Antonio. Bio je apsolutni džentlmen i jako drag te smo i danas jako bliski prijatelji, no bio je jako slobodan. To me prestrašilo, jer njemu su te scene bile ništa", pojasnila je Hayek.

Otkrila je i kako je reagirao Banderas na njezino ponašanje. "Počela sam plakati, a on je rekao: 'Oh, moj Bože. Zbog tebe se osjećam užasno.' Bilo me je jako sram jer plačem", rekla je Salma.

Istaknula je da su redatelj Robert Rodriguez i Antonio bili divni unatoč svemu. Dodala je i da Rodriguez nije vršio pritisak na njuu.

"Rekla sam im da neću maknuti ručnik. Oni su me pokušavali nasmijati. Bacila bih ručnik na dvije sekunde i opet počela plakati. No nadišli smo to. Napravili smo najbolje što smo mogli u tom razdoblju", ispričala je.

Kaže i kako nije ista situacija bila za nju i Banderasa, ali i za druge muškarce koji su snimali ovakve scene. "Mislila sam na svog oca i brata i hoće li to vidjeti. Hoće li zafrkavati zbog toga? To se ne događa muškarcima. Njima otac dođe: 'Da, to je moj sin' kada vidi takve scene", pojasnila je Salma.

Vestern "Desperado" je zbližio Hayek i Banderasa i otad su zajedno snimili nekoliko filmova među kojima su "Once Upon A Time In Mexico" koji je režirao Rodriguez, "Four Rooms", "Puss In Boots" i "Frida", a ove godine u kolovozu bi trebao izaći i njihov "The Hitman's Wife's Bodyguard".