Hvaljena glazbenica Amy Winehouse od početka je karijere vodila turbulentan život pun skandala, a mrtvu su je pronašli u njezinom stanu prije točno devet godina.

Prošlo je već devet godina otkako je svijet napustila talentirana pjevačica Amy Winehouse. Amy je imala samo 27 godina kada je tragično preminula 23. srpnja 2011. od posljedica trovanja alkoholom.

U svijet glazbe probila se s tek 16 godina kada je njezina prijateljica dala demo snimku jednoj izdavačkoj kući te nije prošlo dugo do njezinog prvog ugovora. Prvi album Amy Whinehouse spoj je jazza, popa i soula, a tijekom karijere ova slavna glazbenica je osvojila čak pet nagrada Grammy. Oduvijek je govorila kako je odrastala slučajući jazz te joj je to bio najdraži žanr, što se i osjeti u njezinim brojnim pjesmama.

Već u samim počecima njezine karijere dalo se naslutiti da obožava droge i partijanje. U noćnim klubovima se često pojavljivala potpuno pijana, a ništa drugačije nije bilo ni s gostovanjima u medijima. Iako je taj problem imala dugo vremena, nitko nije bio svjestan koliko je zapravo ozbiljan.

Turbulentna veza puna skandala

Godine 2005. započela je njezina turbulentna veza s Blakeom Fielderom-Civilom, tijekom koje su često punili medijske stupce brojnim ispadima. Početak se pak činio idiličan. Amy je tetovirala Blakeovo ime na prsima, a on je njezino ime tetovirao ispod uha. Šest mjeseci kasnije počeli su problemi od kojih se pjevačica nikada nije oporavila.

Prekinuli su, a Blake se vratio svjojoj bivšoj curi. U to je vrijeme Amy počela sve više piti, a onda su se i njezini menadžeri počeli brinuti za njezino zdravlje. Predložili su joj da ide na rehabilitaciju, no u centru za odvikavanje je bila 15 minuta te je zaključila da nema nikakav problem te je otišla. U to je vrijeme napisala i stihove svojih najpoznatijih pjesama. Ubrzo nakon Blake joj se vratio u život, no njihova je veza toga puta bila još toksičnija. On ju je uveo u svijet teških droga iz kojeg se nikada nije vratila.

Zaruke su objavili 2007. godine, no skandali su se samo redali. Mediji su bili prepuni Amynih fotki na kojima je prekrivena modricama, često su se svađali, no svejedno su stali pred oltar nakon par mjeseci. Sredinom iste godine pjevačica je završila u bolnici jer je uzela mješavinu heroina, kokaina i ekstazija odjednom te su joj morali ispumpati želudac. To je bio trenutak u kojem se činilo da će se Amy ipak vratiti na pravi put.

Posljednji koncerti i smrt

Samovoljno je otišla u centar za odvikavanje, gdje je shvatila koliko je toskičan njezin brak s Blakeom. Priznala mu je da ga je prevarila s glumcem Joshom Bowmanom, a čim je prekinula rehabilitaciju, Blake je zatražio razvod.

Njezina slava samo je rasla, no privatno nije bila dobro. Amy je počela propadati, a njezini menadžeri su imali problema i s dogovaranjem koncerata. U Beogradu je nastupila u lipnju 2011. godine te je trebala odraditi 12 koncerata. Na pozornici se pojavila toliko pijana i drogirana da nije mogla držati mikrofon u ruci, a nakon toga je otkazala čitavu turneju. Objavljeno je kako se mora posložiti i srediti si život te da ponovno ide na rehabilitaciju. Bio je to njezin posljednji koncert.

Amy su pronašli mrtvu 23. srpnja 2011. godine, a kasnije je potvrđeno kako je preminula zbog slučajnog trovanja alkoholom. Postala je dio Kluba 27, no njezina glazba i dalje je u vrhu top lista te je i posthumno dobivala nagrade.