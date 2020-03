Amy Winehouse i Blake Fielder-Civil čitavu svoju vezu su punili medijske stupce svađama i okršajima. Pjevačica je preminula 2011. godine od trovanja alkoholom.

Amy Winehouse imala je samo 27 godina kada je tragično preminula 23. srpnja 2011. uslijed trovanja alkoholom. Popularna pjevačica nije iza sebe ostavila oporuku te je njezino bogatstvo od 5,3 milijuna dolara pripalo roditeljima, a njezin suprug od kojeg se rastala dvije godine prije smrti nije dobio ništa.

Blake Fielder-Civil zatražio je "svoj dio" bogatstva preminule pjevačice u vrijednosti 1,8 milijuna dolara, a sve je pripisao činjenici da je tijekom njihovog braka ona bila najuspješnija. Ipak, Amy mu je dala 450.000 dolara nakon razvoda te nije poznato ima li Blake temelja tražiti još novca od ostavštine svoje pokojne bivše supruge.

Njihova priča započela je 2005. godine, a punili su novinske stupce čestim svađama čitavu svoju vezu.

Ostavio je zbog bivše nakon prvih 6 mjeseci

Amy Winehouse i Blake Fielder-Civil upoznali su se u jednom londonskom pubu prije 15 godina. Amy je tada bila na početku svoje glazbene karijere, a on je u to vrijeme radio kao asistent u video produkciji jedne tvrtke. Igrali su biljar i slušali glazbu čitav dan, a odmah su se zaljubili.

Blake je u to vrijeme već bio u vezi, no nakon kratkog vremena je sve prekinuo i krenula je njegova turbulentna priča s tragično preminulom pjevačicom. Amy je tetovirala njegovo ime na prsima, a on je njezino ime tetovirao ispod uha. Sve se činilo idilično, no nakon šest mjeseci Blake je raskinuo vezu i vratio se svojoj bivšoj curi.

"Zaista sam bila u depresiji. Toliko sam bila zaljubljena, a sve je otišlo u vjetar. Oboje smo bili krivi za raskid", ispričala je nakon toga Amy. Pjevačica je u to vrijeme počela sve više piti, a menadžeri su joj predložili da ide na rehabilitaciju.

Razgovarala je i s ocem koji je tvrdio da joj odvikavanje ne treba, no svejedno je odlučila pokušati. U centru za odvikavanje je objasnila zašto pije, bila je ondje 15 minuta te je otišla.

"U pjesmama sam sve objasnila. U to sam vrijeme dotakla dno života i nisam vidjela izlaz", ispričala je Amy, koja je upravo tada napisala svoje najpoznatije pjesme s legendarnog albuma "Back to Black". Početkom 2007. godine nakon što je raskinula kratku aferu s radijskim voditeljem Alexom Jonesom-Donnellyjem, Blake se vratio u njezin život.

Blake je uveo u svijet droga pa su se vjenčali

Ovoga puta njihova je veza bila još toksičnija nego prije. Blake je Amy uveo u svijet teških droga, dok je onda do tada konzumirala jedino marihuanu. "Napravio sam najveću grešku u životu kada sam uzeo heroin ispred nje. Osjećam se jako krivim", rekao je Amyn bivši suprug jednom prilikom.

Par se sve više svađao, a brzo su postali poznati po svađama u javnosti i nasilnom ponašanju. Nakon jedne od žešćih svađa Amy su fotografi uhvatili punu modrica i ogreborina, a cipele su joj bile prekrivene krvlju.

Zaruke su objavili 2007. godine, a u svibnju su šokirali svoje obitelji i fanove diljem svijeta nakon što su pobjegli u Miami, gdje su se vjenčali bez da su ikome rekli. Amy je tijekom intervjua za američki časopis Spin uzela komad razbijenog stakla te je preko trbuha urezala "volim Blakea". Sredinom iste godine završila je u bolnici na ispumpavanje želuca nakon što je uzela mješavinu heroina, kokaina i ekstazija odjednom.

Blake je s druge strane šest mjeseci nakon što su se pomirili završio u zatvoru zbog napada na vlasnika jednog puba. Amy je u međuvremenu nastavila prodavati milijune albuma diljem svijeta, osvojila je pet nagrada Grammy, a sve je posvetila Blakeu i svojim roditeljima.

Zatražio je razvod odmah nakon zatvora

Na kraju se ipak odlučila za rehabilitaciju te je u centru za odvikavanje shvatila koliko je toksičan njezin brak s Blakeom. Uhvatili su je kako se grli s glumcem Joshom Bowmanom, a u medijima je rekla kako je u tom trenutku već bila zaboravila da je u braku. Čim je izašao uz zatvora, Blake je zatražio razvod.

Winehouse je nakon razvoda nastavila borbu s drogama i alkoholom, a turneja u sklopu koje je nastupila u Beogradu otkazana je zbog njezinog teškog stanja. Bio je to njezin posljednji koncert, a mjesec dana kasnije pronašli su je mrtvu u njezinom stanu.

Blake Fielder-Civil sretno je zaljubljen u Sarah Aspin koju je upoznao na rehabilitaciji malo nakon što se rastao od Amy. Par ima dvoje djece, a Amyn bivši često u medijima priča o slavnoj pjevačici.