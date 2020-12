Adriana Lima pokazala je lice bez šminke pa iznenadila promjenom izgleda.

Brazilska manekenka Adriana Lima svojevremeno je bila jedno od najtraženijih lica u svijetu modne industrije, jedna od najpopularnijih anđelica Victoria's Secreta, a njezina ezgotična ljepota osigurala joj je i titulu jedne od najljepših žena svijeta.

Danas 39-godišnja Adriana živi daleko od modnih pista i posvećena je uglavnom obiteljskom životu i odgoju kćeri Valentine i Sienne, koje je dobila s bivšim suprugom, srpskim košarkašem Markom Jarićem. Više se ne pojavljuje često u javnosti, no paparazzi su je ovih dana uspjeli snimiti u opuštenoj šetnji s jednom od kćeri. No od savršenih crta lica i one prepoznatljive ljepote malo je toga ostalo i sada nitko nije mogao ne zapaziti njezino pomalo izobličeno i natečeno lice na kojem nije imala grama šminke.

Bila je odjevena u jednostavne crne tajice i majicu, na nogama je nosila natikače i bijele čarape, a sa sobom je imala i zaštitnu masku za lice.

To je samo još jedan dokaz kako više ne mari za glamurozna izdanja u kakvim smo je bili navikli gledati tijekom posljednjih 20 godina kada je vladala modnim pistama.

S Markom je u braku provela pet godina, a razveli su se 2014. godine. Nakon njega ljubila je turskog pisca Metina Haru, ali ni ta ljubav nije potrajala, a njezin trenutačni ljubavni status nije poznat.