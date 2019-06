Slavna manekenka i Viktorijina anđelica Adriana Lima proslavila je 38. rođendan.

Brazilska seks-bomba plavih očiju i tamne kose, Adriana Lima, proslavila je 38. rođendan, a mi smo istražili kako je tekao put ove ljepotice od brazilskih siromašnih četvrti pa sve do crvenih tepiha i ekskluzivnih pista Victoria's Secreta.

Lijepa Adriana rođena je u Salvadoru u Brazilu, a od davne 1981. do danas proslavila se kao jedna od najljepših žena svijeta i jedan od najuspješnijih modela današnjice. Zamamna anđelica osim po donjem rublju koje joj savršeno stoji, poznata je i kao reklamno lice kozmetike Maybelline.

Njezin put do uspjeha nije bio lagan ni brz, ali se na kraju isplatio. Rođena je u siromašnoj obitelji, a odgajala ju je samo majka, socijalna radnica. Adrianin otac je napustio obitelj kada je imala tek šest mjeseci i zapravo ga nikada nije poznavala.

Adriana svoj specifičan izgled može zahvaliti neobičnoj kombinaciji gena. U njezinoj se krvi miješaju brazilski, švicarski, portugalski i japanski korijeni, a zbog bogatstva kulture i naslijeđa uz koje je odrasla, Adriana tečno govori i četiri jezika - portugalski, engleski, talijanski i španjolski.

Iako je bila siromašna, Adriana je oduvijek bila lijepa, pa su je profesori često za vrijeme školovanja gurali na ntjecanja za ljepotu koja su u latinskoj Americi vrlo popularna. Tako je već u svom djetinjstvu počela osvajati titule misice, no do pravog zaokreta došlo je čistom slučajnošću.

Adrianina prijateljica se htjela natjecati na jednom natjecanju ljepote, no nije htjela prijavu ispuniti sama, pa joj se Adriana iz solidarnosti pridružila – i to joj je promijenilo život. Sa samo 15 godina pobijedila je na izboru za najbolji supermodel u Brazilu, a nakon toga je 1996. došla i do Fordova svjetskog natjecanja ljepote i završila kao prva pratilja.

Tri godine kasnije Lima se preselila u New York, gdje je potpisala ugovor s agencijom Elite Model Menagement. Nakon prvih nekoliko revija i kampanja Adriana je postala iznimno tražen model. Tržište je se nije moglo zasititi. Već prije dvadesete godine mlada Brazilka krasila je brojne naslovnice Voguea i Marie Clairea diljem svijeta.

1999. karijera ove Brazilke vinula se u nebesa – upala je u najekskluzivniju skupinu modela na svijetu, slavne Viktorijine anđelice. Model donjeg rublja Victoria's Secret generacijama okuplja samo najtraženije i najizazovnije modele svijeta ne bi li reklamirale ovaj luksuzni brend donjeg rublja.

Grudnjaci ukrašeni Swarovski kristalima i dijamantima, ogromna krila, i minijaturne gaćice sastavni su dio svake revije Victoria's Secreta, a na taj modni događaj čeka se i po godinu dana Adriana je bila anđelica od 1999. do 2018. i time je postala jedna od najdugovječnijih anđelica.

Prvu reviju za Victoria's Secret odradila je sa samo 17 godina, a 2012. je otvorila reviju samo dva mjeseca nakon rođenja svoga drugog djeteta. Društvo su joj u Victoria's Angelsu pravile druge slavne anđelice – Heidi Klum, Tyra Banks, Gisele Bündchen i Alessandra Ambrosio.

Upravo je Adriani pripala čast da nosi najskuplji grudnjak u povijesti anđelica, a bio je to "Fantasy Bra" koji je kreirao američki draguljar Martin Katz. Grdunjak je bio optočen sa 3575 crnih dijamanata i procijenjen je na 5 milijuna dolara. Od ovog se slavnog brenda anđelica oprostila u studenom 2018. kada je othodala svoju jubilarnu 20 reviju Voctoria's Secreta i time završila svoj angažman za brend.

Od 2014. Adriana je službeno druga najplaćenija manekenka na svijetu, a u prosjeku godišnje zaradi oko 10,5 milijuna dolara. Prošle godine Lima je postala ambasadorica brenda Puma.

Ova je anđelica osim po svojem izgledu i kampanjama koje je odradila u svojoj bogatoj karijeri poznata i po tome što je javno progovarala o izgladnjivanju i dugotrajnom i ekstremnom vježbanju koje svakodnevno prakticira ne bi li izgledala kao što izgleda. Zbog toga se znala naći na udaru kritika jer promiče nerealne standarde ljepote, no lijepa Brazilka nikada se nije dala smesti ružnim komentarima – jednostavno bi odgovorila da je to narav njezina posla.

Javnost je Adriana intrigirala i svojim načinom života, tj. svojom religioznošću. Poznato je da je manekenka požrtvovna katolkinja koja svake nedjelje ide na misu, a do 2006. i upoznavanja svog bivšeg muža Marka Jerića bila je djevica.

"Seks je za brak. Muškarci to moraju poštovati i shvatiti da je to moj odabir. Ako to ne poštuju, znači da me zapravo ne žele", rekla je jednom Adriana. Svoje religijske nazore nije se stidjela izraziti ni vezano za mnogo kontroverznije teme - zakleta je zagovornica zabrane pobačaja, a kao srednjoškolka planirala se zarediti.

Adriana se 2008. zaručila za srpskog košarkaša Marka Jerića, a par se vjenčao 2009., nakon čega je ljepotica aplicirala za srpsko državljanstvo - no nije ga dobila! S Jerićem je Lima dobila dvije kćeri, a 2014. par je odlučio javnost obavijestiti o svom razvodu. Postupak je finaliziran 2016., kada je Adriana ponovno postala slobodna žena.