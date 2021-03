Taylor Swift je zasmetala jedna scena u seriji "Ginny i Georgia" u kojoj je šala na račun njezinog ljubavnog života.

Komična drama "Ginny i Georgia" obara rekorde gledanosti otkad je izašla 24. veljače i trenutno je nagledanija serija na Netflixu, no neki joj ipak nisu naklonjeni.

Naime, Taylor Swift (31) je ljuta zbog rečenice koju su scenaristice Debra J. Fisher i Sarah Lampert ubacile u jednu scenu pa je to komentirala na Twitteru.

"Hej, 'Ginny i Georgia', 2010. je zvala i želi natrag svoju lijenu, duboko seksističku šalu natrag. Kako bi bilo da prestanemo degradirati žene koje naporno rade definirajući ovo konjsko go*no smiješnim. Netflix, ovo nije slatko nakon dokumentarnog filma "Miss Americana". Sretan Mjesec ženske povijesti, pretpostavljam", napisala je pjevačica koja je od 2016. u vezi s glumcem Joeom Alwynom (30), a šuška se i da su se vjenčali.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp