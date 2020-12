Taylor Swift jedna je od najpopularnijih pjevačica u povijesti, a povodom njezina rođendana prisjetili smo se njezine karijere, ali i slavnih muškaraca koje je ljubila.

Taylor Swift jedna je od najprodavanijih izvođačica svih vremena s 200 milijuna primjeraka prodanih albuma diljem svijeta, dobitnica je čak 10 Grammy nagrada, srušila je sedam Guinnesovih rekorda te je dobila brojne druge nagrade. Ova popularna pjevačica danas slavi 31. rođendan povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njezine karijere.

Rođena je u Pennsylvaniji, a već s devet godina počela se zanimati za glazbu te je nastupala u lokalnim kazalištima. Redovito je putovala u New York na satove glume te je bila ustrajna u tome da jednoga dana bude zvijezda. Obožavala je country glazbu, a Shania Twain joj je bila veliki uzor u svemu. Nakon što je pogledala dokumentarac o Faith Hill odlučila je preseliti se u Nashville kako bi ostvarila karijeru. Imala je 12 godina kada ju je glazbenik Ronnie Cremer primijetio te joj je pomogao u pisanju pjesama. Zbog njezine karijere i roditelji su joj se preselili u Nashville, a već s 14 godina mijenjala je diskografske kuće. Do 18. godine imala je već dva studijska albuma iza sebe, a stvari su se počele mijenjati kada je počela koketirati s raznim žanrovima poput popa i rocka.

Ubrzo je krenula osvajati svjetske top liste, a nakon što je objavila album "Fearless" redala je uspjeh za uspjehom. "I Knew You Were Trouble", ""We Are Never Ever Getting Back Together", "Shake It Off", "Blank Space" i "Bad Blood" samo su neki od njezinih uspješnih singlova kojima je pokorila glazbenu industriju te zahvaljujući kojima je rasprodavala turneje diljem svijeta.

Skoro svakom dečku posvetila je pjesmu

Uz glazbenu karijeru Taylor je medije punila i svojim privatnim životom, a postala je poznata i po činjenici da je svakog svog bivšeg opjevala u svojim hitovima. Joe Jonas i Taylor Swift bili su zajedno 2008. godine, a s pjevačicom je prekinuo u 27 sekundi preko telefona. "Last Kiss" i "Forever and Always" pjesme su koje mu je posvetila prije nego što se zaljubila u Lucasa Tilla. Nisu dugo bili skupa, a Lucas s kojim je radila na pjesmi "You Belong With Me" rekao joj je da ju više vidi kao prijateljicu nego svoju djevojku. Iste godine završila je s glumcem Taylorom Lautnerom te nekoliko mjeseci kasnije i s Johnom Mayerom. Swift je u to vrijeme imala 19 godina, a nakon nekoliko mjeseci veze i njemu je posvetila pjesmu.

Pokojni glumac iz serije "Glee" Cory Monteith zarobio je Taylorino srce na mjesec dana 2010. godine, no zbog pretrpanih rasporeda koje su oboje imali veza im nije uspjela. Od listopada 2010. do siječnja 2011. godine pjevačica je bila u zagrljaju Jakea Gyllenhaala, a kasnije je pričala da je pjesma "The Last Time" o vezi koju je imala s "dečkom na kojeg se nije mogla osloniti". Nije trebalo dugo da obožavatelji shvate o kome se radi. Eddie Redmayne i Taylor Swift također su bili skupa tek nekoliko mjeseci prije nego što se počelo šuškati da je pjevačica u vezi sa Zacom Efronom. Pjesmu "Begin Again" napisala je za Conora Kennedyja s kojim je također bila kratko, nakon kojeg se prebacila na kolegu Harryja Stylesa. Svoj hit "I Knew You Were Trouble" napisala je upravo o njemu, a posvetila mu je i nekoliko pjesama s albuma "1989".

Calvina Harrisa Taylor je ljubila nešto duže od bivših dečkiju. Zajedno su bili od veljače 2015. do lipnja 2016. godine. Već mjesec dana prije prekida s Harrisom počela je očijukati s Tomom Hiddlestonom, a mediji su par pratili u stopu.

Ovoga tjedna Taylor je iznenadila obožavatelje albumom "Evermore", a počelo se šuškati kako se udala. Pjevačica je pozirala u haljini koja nalikuje vjenčanici, zbog čega su mnogi njezini obožavatelji, koji su navikli na tajne poruke u njezinim spotovima i pjesmama, zaključili da se udala za glumca Joea Alwyna (29), s kojim je u vezi od 2016. godine. Neki fanovi otišli su i korak dalje pa su na Twitteru zaključili kako par ima tajnu kćer imena Willow, što je naziv jedne od pjesama na Taylorinu novom albumu.