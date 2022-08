Princeza Diana preminula je prije 25 godina, a neki detalji iz njezina života tek su sada ugledali svjetlo dana.

Od tragične nesreće u kojoj je miljenica svijeta i britanska princeza Diana izgubila život prošlo je 25 godina, a njezin lik i djelo ne prestaju intrigirati javnost.

Jedna od priča koja je privukla najviše pozornosti je ona o braku s princom Charlesom, koju je Diana ispričala novinaru Andrewu Mortonu sada već davne 1992. godine, a on je sve objavio u knjizi pod nazivom "Diana: Njezina iskrena priča vlastitim riječima".

Diana je imala 16 godina kada je došla kući iz internata za vikend i prvi put srela Charlesa u studenom 1977. godine.

"Sjećam se da je Charles došao u Althorp, a moj prvi dojam je bio 'Bože, kakav tužan čovjek'", otkrila je Diana, a opisala je i kako je postala bulimična nakon njihovih zaruka te detalje Charlesove romanse s Camillom Parker Bowles. Ekskluzivni i dosad nepoznati dijelovi bit će objavljeni u reizdanju Mortonove knjige povodom Dianine godišnjice smrti.

"Poznavala sam kraljicu od malih nogu, pa miješanje s članovima kraljevske obitelji nije bila velika stvar. Nisam imala interesa za Andrewa i Edwarda, nikad nisam razmišljala o Andrewu. Stalno sam razmišljala kako imaju grozan život", priznala mu je bila Diana.

Kada je upoznala Charlesa, on je zapravo bio u kratkoj romansi s njezinom sestrom Sarah, a Diana ih je isprva pokušavala izbjegavati.

"Moja sestra Sarah, njegova djevojka, bila je posvuda po njemu, poput osipa, a ja sam pomislila: 'Bože, on to sigurno mrzi'. Sklanjala sam im se s puta. Sjećam se da sam bila punašnija, nenašminkana, nepametna dama, ali pravila sam mnogo buke i to mu se sviđalo. I onda mi je došao nakon večere, plesali smo i zamolio me da mu pokažem galeriju slika", otkrila je Diana.

No, u tome ih je spriječila njezina sestra Sarah, koja ju je otjerala, ali Charlesov interes za nju ipak nije nestao, a Diana se pitala zašto bi se netko poput njega zanimao za nju.

Cijeli razgovor i Dianina ispovijest bili su šokantni i za samog Mortona, o čemu je progovorio ovih dana.

"Uključivši kasetofon, slušao sam s rastućim zaprepaštenjem nepogrešivi glas princeze Diane, koji je izlijevao priču o jadu. Govorila je o svojoj nesreći, osjećaju izdaje, pokušajima samoubojstva - i dvije stvari za koje nikad prije nisam čuo: poremećaju prehrane koji se zove bulimija nervoza i ženi po imenu Camilla.

Bilo je to 1991. godine i Diana se bližila tridesetoj i sama pomisao da je njezin desetogodišnji brak u gadnim problemima činila se nezamislivom. Za većinu ljudi Charles i Diana još uvijek su bili priča iz bajke.

"Zašto mi je povjerila istinitu priču o svom braku? Ključ je bio dr. James Colthurst, kojeg sam upoznao 1986. godine kada je princeza bila na CT skeneru na njegovom rendgenskom odjelu u bolnici St. Thomas u Londonu. Nakon toga, uz čaj i kekse, ispitivao sam ga o Dianinom posjetu i ubrzo shvatio da je poznaje godinama. Postupno smo se James i ja sprijateljili, uživajući u igrama squasha nakon kojih su slijedili veliki ručkovi i razgovori o svemu osim o princezi.

Kao njezin prijatelj, James je, naravno, bio itekako svjestan da joj je brak propao i da njezin suprug ima aferu s Camillom Parker Bowles. Diana je imala mučan strah da će je svaki čas njezini neprijatelji u palači klasificirati kao mentalno bolesnu i zatvoriti", ispričao je Morton.

Dodao je i kako je Diana znala da istražuje za knjigu o njoj i bila je prilično zadovoljna njegovim ranijim radom, uglavnom zato što je iritirao princa Charlesa detaljnim opisom unutrašnjosti Highgrovea.

Tako je jednog dana upitala Colthursta želi li Andrew intervju s njom, međutim izravan razgovor nije dolazio u obzir pa ju je intervjuirao preko Colthursta, a zatim je objavio šest snimljenih razgovora

Kako bi mu potkrijepila sve što je rekla poslala mu je čak nekoliko pisama i razglednica koje je Camilla slala princu Charlesu. Strastveni, puni ljubavi i puni potisnute čežnje, nisu ostavljali apsolutno nikakvu sumnju da su Dianine sumnje bile točne. Bilo joj je jasno da javnost nikada neće shvatiti razloge koji stoje iza bilo čega što je odlučila učiniti ako se ne ispriča cijela priča njezina života.

Međutim, dok je bjesnila zbog suprugove nevjere, Diana je skrivala činjenicu da je uživala u dugoj ljubavnoj vezi s bojnikom Jamesom Hewittom od 1986. do 1991. godine, kao iu kratkom ljubovanju 1989. sa svojim starim prijateljem Jamesom Gilbeyjem, a rijetki su znali i da je oženjeni trgovac umjetninama Oliver Hoare postao njezina ljubav.

"Čitala je moju knjigu u dijelovima dok sam je pisao, a jednom je prilikom bila toliko dirnuta dirljivošću vlastite priče da je priznala plakala od tuge", izjavio je Morton.

7. lipnja 1992. godine u novinama je bio objavljen prvi odlomak knjige i to pod naslovom "Nebrižni" u kojem je pisalo kako je Charles natjerao Dianu na pet pokušaja samoubojstva. Morton je u tekstu upotrijebio nekoliko citata s tajnih vrpci, ali velika većina onoga što je rekla bila je prikrivena.

"Teško je sada dočarati šok, gađenje i čuđenje koji su dočekali prvi nastavak. Nadbiskup Canterburyja je to osudio, a predsjednik Povjerenstva za pritužbe na tisak, Lord McGregor, optužio je medije da 'petljaju prste u tuđe duše'. Knjigu su zabranile brojne knjižare i supermarketi. Ironično, biografija napisana i proizvedena uz Dianinu entuzijastičnu suradnju pobožno je bojkotirana pod sumnjom da je hrpa laži. Ali ubrzo je postalo očito da je knjiga zaista Dianina istinita priča - i princeza je ubrzo počela dobivati ​​onu vrstu podrške koja joj je uvijek toliko značila. Pisma su samo pristizala, mnoga od ljudi koji su i sami patili od poremećaja prehrane", ispričao je Morton.

Diana zbog intervjua nikada nije požalila, a tijekom posljednjih pet godina njezina života svijet je svjedočio procvatu njezina humanitarnog duha.

Knjiga se danas smatra njezinim potresnim svjedočanstvom o tome kakav je zapravo bio njen život kao princeze od Walesa.

