Keanu Reeves je glavna zvijezda i novog, četvrtog filma "Matrix" o čijem se imenu nagađa, a poznato je da je velik dio zarade upravo iz prošlih dijelova ove franšize podijelio suradnicima sa seta.

Keanu Reeves (56), koji je jedan od najobožavanijih glumaca na svijetu zbog svoje jednostavnosti, prošle godine je započeo snimanje četvrtog nastavka kultne franšize "Matrix" čija se premijera očekuje u prosincu.

Keanu je nekoliko puta snimljen na setu i izvan njega u Berlinu, a tamo ga je dopratila i njegova djevojka, umjetnica Alexandra Grant. Osim što su pratili svaki glumčev korak, javnost je zanimalo i koji će naziv nositi četvrti film serijala.

Neko vrijeme se šuška da će to biti "The Matrix Resurrections", a ranije je to napisao na društvenoj mreži čovjek koji je sudjelovao u snimanju. Ipak, to je nedavno i opovrgnuto na od strane ljudi koji su bili na testnom prikazivanju filma koje je održao Warner Bros. Istaknuli su da je naziv jednostavan, odnosno da su se odlučili za "Matrix 4".

Očekuje se da će nastavak akcijske znanstveno-fantastične franšize ostvariti veliku dobit, pogotovo s obzirom da su snimanja mnogih filmova odgođena i pomaknuta zbog pandemije koronavirusa. Prvi dio "Matrixa" zaradio 465 milijuna dolara, drugi čak 739 milijuna dolara, a treći je bio najslabiji s 427 milijuna dolara.

Ovaj serijal ima vojsku obožavatelja, ali dodatna prednost mu je što glavnu ulogu tumači Keanu. Glumac je toliko skroman i uvijek jednostavno izgleda, zbog čega su mu se prošlih godina izrugivali da se oblači poput beskućnika.

Inače, Keanu je konačno pronašao sreću s umjetnicom Alexandrom Grant (46), koja je bila izvrgnuta brojnim kritikama javnosti zbog svog izgleda. No tuđa mišljenja nikad nisu brinula Reevesa, čija se imovina procjenjuje na 360 milijuna dolara, iako to većina ne bi rekla s obzirom na to da se ne razmeće svojim bogatstvom.

Keanu ne živi u vili kao njegovi slavni kolege, oblači običnu odjeću, voli se voziti podzemnom željeznicom i pomaže beskućnicima te s njima često popije i pivo. Na crveni tepih ide kada mora zbog premijera filmova i jedino se tada oblači u svečaniju odjeću, dok u svakodnevnom životu nosi obične kombinacije zbog kojih su neki zli jezici komentirali da izgleda kao beskućnik.

Slovi kao veliki humanitarac, a kada je na hitu "Matrix" zaradio 114 milijuna dolara, dao je 80 milijuna ekipi za specijalne efekte i šminku. Dok se neki glumci svađaju za honorare i zbog njih odustaju od projekata, Reeves je pristao na manju plaću za filmove “Zamjene” i “Đavolji odvjetnik” kako bi njegovi kolege Gene Hackman i Al Pacino dobili veću svotu, a istovremeno se ne bi premašio budžet.

Poznata je i priča da je pomogao radniku koji je radio na gradnji seta "Matrixa". Glumac je čuo da je jako siromašan i jedva uzdržava obitelj, pa mu je dao božićnicu od 20.000 dolara. Nema tko ne voli surađivati s njim jer pamti imena ljudi na setu i razgovara s njima kao da su stari prijatelji.

Reeves nema tjelohranitelje i kada ide u kazalište, sjedi među publikom i ne traži posebni tretman za zvijezde. Glumcu nije do slave i voli otići sam u kino, a 2010. su se pojavile njegove fotografije na kojima jede sam sendvič na klupi i izgleda tužno. To je dovelo do internetskog fenomena "Tužni Keanu" i proglašavanja 15. lipnja neslužbenim danom "Razvedri se, Keanu" na Facebooku.

Keanu voli jako čitati, a jedan od omiljenih književnika mu je Marcel Proust. Recitira napamet Shakespearove sonate i odbio je ulogu u filmu "Vrućina" Michaela Manna kako bi igrao Hamleta u kazalištu u Kanadi. Inače, u travnju se pojavila informacija da glumac planira svadbu s Alexandrom, no on još nije komentirao njihovu vezu ni te navode.