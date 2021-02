Keanu Reeves viđen je na parkiralištu kako razgovara s ljudima koji su se divili njegovu motoru, a pritom je bio jako pristupačan i nasmiješen.

Keanu Reeves (56) još je jednom pokazao zašto ga obožavaju ljudi diljem svijeta, ali i da se rijetko tko iz svijeta slavnih može mjeriti s njim.

Glumac je u utorak privukao pozornost na parkiralištu u Malibuu, no njemu to nije smetalo kao nekim zvijezdama. Prišli su mu motoristi koji su bili zadivljeni njegovim motorom marke Arch, a vjerojatno i njegovim filmovima, a Keanu je s njima razgovarao.

Reeves je s velikim osmijehom na licu razgovarao s ljudima koji su se okupili oko njega i njegova motora te osvojio još više naklonosti javnosti. Glumac je već bio u poznatoj odjevnoj kombinaciji za motorističke vožnje. Nosio je smeđu jaknu, traperice, cipele i malo veći crni ruksak te i time pokazao koliko je skroman, zbog čega su mu se prošlih godina izrugivali da se oblači poput beskućnika.

Reeves je prije nekoliko mjeseci skratio kosu, a nova frizura odlično mu stoji, kao i kratka brada koju je pustio.

Inače, Keanu je konačno pronašao sreću s umjetnicom Alexandrom Grant (46), koja je bila izvrgnuta brojnim kritikama javnosti zbog svog izgleda. No tuđa mišljenja nikad nisu brinula Reevesa, čija se imovina procjenjuje na 360 milijuna dolara, iako to većina ne bi rekla s obzirom na to da se ne razmeće svojim bogatstvom.

Vijest o njihovoj vezi procurila je u ljeto 2019., a američki mediji pisali su da su duže vrijeme zajedno, samo što su uspjeli to skriti od javnosti. Velik dio javnosti razveselilo je što glumac poznat po jednostavnosti koji je imao težak životni put ponovno ljubi i sretan je.

Naime, imao je tri godine kada je otac napustio njega i njegove tri sestre te su ih odgajali baka i djed. Keanuova se majka posvetila svom ljubavnom životu, koji je bio prilično buran, pa se udavala i razvodila čak četiri puta.

Reeves je išao u tri različite srednje škole, no na kraju školu nije uspio završiti. Razlog su bili njegova borba s disleksijom i problematično ponašanje koje je uzrokovala njegova obiteljska situacija. Jedino u čemu je tada uživao bio je hokej, no zbog ozljede je morao odustati od njega.

Ipak, zahvaljujući tome pronašao se u glumi i usrećio publiku diljem svijeta. Proslavio se 90-ih filmovima među kojima su "Brzina" i "Matrix". No i u tom je razdoblju proživljavao teške trenutke kada je njegov prijatelj i kolega River Phoenix preminuo od predoziranja te ga se nerijetko sjeti. "On je bio velik čovjek i glumac. Dobro smo se slagali. Jako mi nedostaje, često mislim na njega", rekao je svojedobno Keanu.

Nakon Riverove smrti glumac je imao još jednu tešku situaciju jer mu se sestra borila s leukemijom. Srećom, dobila je tu bitku, a Reeves je pokazao koliko je zahvalan davši milijune koje je zaradio bolnicama specijaliziranima upravo za tu bolest.

"Novac je zadnja stvar na koju mislim jer samo s ovim što sam dosad zaradio mogao bih živjeti idućih nekoliko stoljeća", rekao je svojedobno.

Uskoro su uslijedile nove tragedije za Keanua. Zaljubio se u kolegicu Jennifer Syme i s njom je očekivao dijete. Njihovu radost zbog prinove zamijenila je beskrajna tuga. Naime, Jennifer je izgubila bebu u osmom mjesecu trudnoće. Par se teško nosio s tim, a već su ranije odlučili svojoj kćeri dati ime Ava.

Ta je tragedija uništila i njihovu vezu, pa su prekinuli. Ostali su u prijateljskim odnosima, a Jennifer je uzimala antidepresive kako bi ublažila gubitak djeteta. Zbog utjecaja lijekova 2. travnja 2001. stradala je u prometnoj nesreći. Keanu dugo nakon njezine smrti nije imao želju za vezama i ljubavi.

Keanu ne živi u vili kao njegovi slavni kolege, oblači običnu odjeću, voli se voziti podzemnom željeznicom i pomaže beskućnicima te s njima često popije i pivo. Na crveni tepih ide kada mora zbog premijera filmova i jedino se tada oblači u svečaniju odjeću, dok u svakodnevnom životu nosi obične kombinacije zbog kojih su neki zli jezici komentirali da izgleda kao beskućnik.

Slovi kao veliki humanitarac, a kada je na hitu "Matrix" zaradio 114 milijuna dolara, dao je 80 milijuna ekipi za specijalne efekte i šminku. Dok se neki glumci svađaju za honorare i zbog njih odustaju od projekata, Reeves je pristao na manju plaću za filmove “Zamjene” i “Đavolji odvjetnik” kako bi njegovi kolege Gene Hackman i Al Pacino dobili veću svotu, a istovremeno se ne bi premašio budžet.

Poznata je i priča da je pomogao radniku koji je radio na gradnji seta "Matrixa". Glumac je čuo da je jako siromašan i jedva uzdržava obitelj, pa mu je dao božićnicu od 20.000 dolara. Nema tko ne voli surađivati s njim jer pamti imena ljudi na setu i razgovara s njima kao da su stari prijatelji.

Reeves nema tjelohranitelje i kada ide u kazalište, sjedi među publikom i ne traži posebni tretman za zvijezde. Glumcu nije do slave i voli otići sam u kino, a 2010. su se pojavile njegove fotografije na kojima jede sam sendvič na klupi i izgleda tužno. To je dovelo do internetskog fenomena "Tužni Keanu" i proglašavanja 15. lipnja neslužbenim danom "Razvedri se, Keanu" na Facebooku.

Keanu voli jako čitati, a jedan od omiljenih književnika mu je Marcel Proust. Recitira napamet Shakespearove sonate i odbio je ulogu u filmu "Vrućina" Michaela Manna kako bi igrao Hamleta u kazalištu u Kanadi. Inače, u travnju se pojavila informacija da glumac planira svadbu s Alexandrom, no on još nije komentirao njihovu vezu ni te navode.