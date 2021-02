Kristen Stewart trenutačno snima film "Spencer" u kojem će utjeloviti princezu Dianu, a fotografi su je ulovili u prepoznatljivoj kombinaciji kakvu je nosila nikad prežaljena princeza.

Glumica Kristen Stewart radi puno parom na novom filmu "Spencer" u kojem će utjeloviti princezu Dianu, a objavljene su i najnovije fotografije sa snimanja. Upravo uloga Diane Spencer podijelila je njezine obožavatelje koji se već tjednima na internetu prepiru je li Kristen dobar izbor za tu ulogu ili nije.

Stewart je trenutačno u Njemačkoj, a fotografi su je ulovili dok je na sebi imala prepoznatljivu kombinaciju kakvu je nosila Lady Di. U crveno-zelenom sakou od tvida i ravnoj crnoj suknji Kristen se pripremala za snimanje, a sakrila se iza velikih sunčanih naočala. Vjerodostojnom frizurom pokazala je da je zaista nalik nikad prežaljenoj princezi.

Film režisera Pabla Larraina i autora Stevena Knighta usredočit će se na sporni vikend u Sandringhamu kada je Diana navodno donijela jednu od ključnih odluka za svoj brak, a uz Kristen u filmu će glumiti i Timothy Spall, Sally Hawkins te Sean Harris.

Bit će to prvi film o životu članova britanske kraljevske obitelji nakon serije "The Crown" na koju su stručnjaci, političari i obiteljski prijatelji upozorili da izvrće istinu, a oni najoštriji proglasili su je zlobnim napadom. Premijera filma trebala bi biti ove jeseni, no točan datum još nije objavljen.