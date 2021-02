Stručnjak i autor koji prati život britanske kraljevske obitelji tvrdi kako se novi film o princezi Diani njima nikako neće svidjeti.

Nadolazeći film "Spencer" o životu pokojne britanske princeze Diane, o kojem se u posljednje vrijeme puno priča, neće se svidjeti članovima kraljevske obitelji. Barem tako tvrdi stručnjak za biografije Robert Jobson koji je i sam princezu Dianu jako dobro poznavao i zato sada kaže da je nezadovoljstvo dvora jednostavno neizbježno.

Film režisera Pabla Larraina i autora Stevena Knighta s Kristen Stewart u glavnoj ulozi usredočit će se na sporni vikend u Sandringhamu kada je Diana navodno donijela jednu od ključnih odluka za svoj brak, a uz Kristen u filmu će glumiti i Timothy Spall, Sally Hawkins te Sean Harris.

"Poznavao sam je osobno i zato tvrdim da se članovima kraljevske obitelji taj film uopće neće svidjeti, ali očekuju to već sami. No mislim da je najvažnija ineterpretacija glumice i koliko dobro ona može odglumiti tu ulogu. Morat ćemo pričekati i vidjeti", rekao je Jobson za US Weekly i dodao će u filmu biti prikazana cijela istina.

Još u lipnju prošle godine otkriveno je da će 30-godišnja zvijezda "Sumrak sage" utjeloviti princezu Dianu u filmu koji će prikazati što se sve događalo tijekom jednog vikenda počekom 90-ih godina kada je ona shvatila da brak s princom Charlesom neće funkcionirati.

Kristenine fotografije sa seta pokazuju nevjerojatnu sličnost s pokojnom princezom što je još više pojačalo velik interes i iščekivanje filma.

"Mislim da je autentičnost prikaza najvažnija, a koliko se ja razumijem scenarij je dobar, ali ne mora značiti da će pratiti događaje baš onako kako su se doista odigrali", zaključio je Jobson.

Bit će to prvi film o životu članova britanske kraljevske obitelji nakon serije "The Crown" na koju su stručnjaci, političari i obiteljski prijatelji upozorili da izvrće istinu, a oni najoštriji proglasili su je zlobnim napadom.

Film "Spencer" premijeru bi trebao doživjeti ove jeseni, ali točan datum zasad nije objavljen.