Christian Bale odradio je niz impresivnih transformacija zbog uloga. Nije mu bilo teško mršavjeti i debljati se kako bi što vjernije dočarao svoje likove.

Christian Bale (47) proslavio se u svijetu glume svojim impresivnim transformacijama koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim pa je mnoge zainteresirala i njegova nova uloga.

Naime, oskarovac je uslikan na setu filma "Thor: Love And Thunder" u Malibuu i izgledao je potpuno neprepoznatljivo. Christian je hodao na plaži u kostimu negativca Gorr the God Butcher, a lice mu je bilo obojano srebrnom bojom.

Velika promjena Balea nije nikakvo iznenađenje jer je već poznat po svojoj posvećenosti likovima koje tumači i dobio je nadimak kralj transformacija.

Jedna od njegovih posljednjih uloga koja je oduševila publiku je bila ona u filmu "Čovjek iz sjene". Da bi vjerno utjelovio nekadašnjeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneya, udebljao se nekoliko desetaka kilograma, a bujnu kosu zamijenio proćelavom glavom sa sijedim vlasima.

Ubrzo nakon snimanja "Čovjeka iz sjene" trebao je smršavjeti 30 kilograma za film "Ford v Ferrri" u kojem je uz njega glumio i Matt Damon. Bale je otvoreno rekao da je uspio u još jednoj transformaciji jer nije ništa jeo.

Ipak, najpoznatija Christianova preobrazba je bila za film "Nestajanje" u kojem je utjelovio industrijskog radnika koji nije spavao godinama. Tada je smršavio 30 kilograma, a živio je na konzervi tune i jednoj jabuci dnevno.

Unatoč šokantnim transformacijama glumac je osvojio nagradu Oscar jedino za film "Boksač" u kojem su on i Mark Wahlberg tumačili glavne uloge. U sportskoj drami je Bale također bio vidno mršaviji nego inače.

Osim po glumi, Christian je poznat i po ispadima. Punio je medijske stupce svojim bijesnim ispadom 2009. na setu filma "Terminator Salvation". Naime, direktor fotografije mu je zasmetao dok je izvodio scenu. Bale je poludio i opsovao ga nekoliko puta, a onda je rekao da nema šanse da će raditi tamo ako ne otpuste tog člana produkcije. Kada je snimka šokantnog ispada izašla u javnost, glumac se ispričao.

Christian je netipična holivudska zvijezda koja ne voli pričati o privatnom životu, nema profil na društvenim mrežama i rijetko dolazi na događanja na crvenom tepihu, odnosno radi to kad mora zbog promocije filmova i primanja nagrada. Već je 21 godinu u braku s glumicom srpskog porijekla Sandrom Sibi Blazic (51) s kojom ima kćer Emmeline (16) i sina Josepha (6).

Bale je u ljeto 2008. privukao pozornost javnosti kada je zbog supruge prekinuo sve odnose s majkom Jenny i sestrom Sharon. Bilo je to uoči londonske premijere "Viteza tame" kad mu je navodno majka počelo loše govoriti o ženi, a sestra je dodatno pogoršala stvari te tražila da joj posudi 100 tisuća funti.

Svađa je završila Baleovim urlanjem na obje, ali i guranjem iz hotelske sobe, dok je Sibi sve mirno promatrala sa strane. Nakon što su pozvale policiju, glumac je proveo nekoliko sati u pritvoru. Njegova se majka naknadno požalila medijima kako je nakon tog događaja on prekinuo sve veze s njima, a ako želi vidjeti kako joj izgledaju sin i unuci, to može jedino na paparazzo fotografijama.

Bale je od malena bio povezaniji s ocem koji ga je tjerao da ostvari holivudsku karijeru, dok sa ženskim djelom obitelji nije bio previše blizak, a sve se dodatno pogoršalo kada mu je preminuo otac. S druge strane, s obitelji svoje supruge je vrlo blizak, a jednom je prilikom izjavio kako su ga oni i naučili što znači imati obitelj.

Inače, Sandra Blazic bivša je manekenka srpskih korijena čija je obitelj 60-ih godina prošloga stoljeća iz Beograda emigrirala u SAD. 1970. godine Sandra je rođena u Chicagu, no pravo joj je ime Srboslava. Glumac ju je upoznao zahvaljujući kolegici Wynoni Ryder koja mu je neko vrijeme bila mentorica, vjerovali ili ne, a Sandra je u to vrijeme radila kao njezina asistentica. Navodno je Bale prethodno pokušao osvojiti Wynonu, no krajem 90-ih na zabavi koju je organizirala glumica, Bale je upoznao Sibi, a duo je postao nerazdvojan.