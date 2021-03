Christian Bale poznat je impresivnim glumačkim transformacijama, a na zadnjim fotografijama koje su fotografi snimili nimalo ne nalikuje nekadašnjem miljeniku žena.

Christian Bale poznat je po svojim impresivnim transformacijama zbog uloga, ali i nekim ispadima i netipičnom ponašanju za holivudsku zvijezdu.

47-godišnji glumac je viđen u utorak kako posjećuje prijatelja i glumca Bena Afflecka (48) u njegovom domu u četvrti Brentwood u Los Angelesu. Christian je izgledao gotovo neprepoznatljivo u crnoj majici, sivim trapericama i s maramom oko vrata te kapom na glavi.

Nije bio nimalo nalik nekadašnjem miljeniku žena dok je odlazio od Bena koji prolazi pomalo teško razdoblje nakon prekida jednogodišnje veze sa 16 godina mlađom glumicom Anom de Armas. U Baleovoj pratnji je bila nepoznata plavokosa žena.

Christian je kao glumac poznat po impresivnim transformacijama, a a jedna od njih je bila za film "Čovjek iz sjene". Za potrebe snimanja uloge nekadašnjeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneya udebljao se nekoliko desetaka kilograma, a bujnu kosu zamijenio proćelavom glavom sa sijedim vlasima.

Ubrzo nakon snimanja "Čovjeka iz sjene" trebao je smršavjeti 30 kilograma za film "Ford v Ferrri" u kojem je uz njega glumio i Matt Damon. Bale je otvoreno rekao da je uspio u još jednoj transformaciji jer nije ništa jeo.

Ipak, najpoznatija Christianova preobrazba je bila za film "Nestajanje" u kojem je utjelovio industrijskog radnika koji nije spavao godinama. Tada je smršavio 30 kilograma, a živio je na konzervi tune i jednoj jabuci dnevno.

Unatoč šokantnim transformacijama glumac je osvojio nagradu Oscar jedino za film "Boksač" u kojem su on i Mark Wahlberg tumačili glavne uloge. U sportskoj drami je Bale također bio vidno mršaviji nego inače.

Osim po glumi, Christian je poznat i po ispadima. Punio je medijske stupce svojim bijesnim ispadom 2009. na setu filma "Terminator Salvation". Naime, direktor fotografije mu je zasmetao dok je izvodio scenu. Bale je poludio i opsovao ga nekoliko puta, a onda je rekao da nema šanse da će raditi tamo ako ne otpuste tog člana produkcije. Kada je snimka šokantnog ispada izašla u javnost, glumac se ispričao.

Christian je netipična holivudska zvijezda koja ne voli pričati o privatnom životu i rijetko dolazi na događanja na crvenom tepihu, odnosno radi to kad mora zbog promocije filmova i primanja nagrada. Već je 21 godinu u braku s glumicom srpskog porijekla Sandrom Sibi Blazic (50) s kojom ima kćer Emmeline (15) i sina Josepha (6).

Bale je u ljeto 2008. privukao pozornost javnosti kada je zbog supruge prekinuo sve odnose s majkom Jenny i sestrom Sharon. Bilo je to uoči londonske premijere "Viteza tame" kad mu je navodno majka počelo loše govoriti o ženi, a sestra je dodatno pogoršala stvari te tražila da joj posudi 100 tisuća funti.

Svađa je završila Baleovim urlanjem na obje, ali i guranjem iz hotelske sobe, dok je Sibi sve mirno promatrala sa strane. Nakon što su pozvale policiju, glumac je proveo nekoliko sati u pritvoru. Njegova se majka naknadno požalila medijima kako je nakon tog događaja on prekinuo sve veze s njima, a ako želi vidjeti kako joj izgledaju sin i unuci, to može jedino na paparazzo fotografijama.

Bale je od malena bio povezaniji s ocem koji ga je tjerao da ostvari holivudsku karijeru, dok sa ženskim djelom obitelji nije bio previše blizak, a sve se dodatno pogoršalo kada mu je preminuo otac. S druge strane, s obitelji svoje supruge je vrlo blizak, a jednom je prilikom izjavio kako su ga oni i naučili što znači imati obitelj.

Sandra Blazic bivša je manekenka srpskih korijena čija je obitelj 60-ih godina prošloga stoljeća iz Beograda emigrirala u SAD. 1970. godine Sandra je rođena u Chicagu, no pravo joj je ime Srboslava. Glumac ju je upoznao zahvaljujući kolegici Wynoni Ryder koja mu je neko vrijeme bila mentorica, vjerovali ili ne, a Sandra je u to vrijeme radila kao njezina asistentica. Navodno je Bale prethodno pokušao osvojiti Wynonu, no krajem 90-ih na zabavi koju je organizirala glumica, Bale je upoznao Sibi, a duo je postao nerazdvojan.