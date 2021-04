Anthony Hopkins je osvojio zlatni kipić u kategoriji glavnog glumca za ulogu u filmu "Otac" što je naljutilo obožavatelje Chadwicka Bosemana koji su očekivali da će njemu posthumno pripasti ta čast.

Obožavatelji pokojnog Chadwicka Bosemana su ljuti jer nije osvojio Oscara za najboljeg glavnog glumca za ulogu u filmu "Ma Rainey: Majka bluesa", a svoje nezadovoljstvo su izrazili na Twitteru i napali dobitnika Anthonyja Hopkinsa.

83-godišnji glumac je nagrađen zlatnim kipićem za emotivnu dramu "Otac", no nije se pojavio na dodjeli što su mu mnogi zamjerili. Smatraju da je Hopkins upropastio Oscare svojim izbivanjem, ali i da je nezasluženo nagrađen.

"Chadwick Boseman nije osvojio nagradu za najboljeg glumca, iako je prošle godine pokazao jednu od najboljih izvedbi na filmu", "Zaslužio je zlatni kipić. Njegova gluma u 'Ma Rainey's Black Bottom' je oličenje onoga što bi svaki glumac trebao biti. Jako sam uznemirena", "Kažete mi da su završili dodjelu s dodjelom nagrade najboljem glumcu koja je trebala otići Chadwicku i dali su je Anthonyju Hopkinsu koji čak nije ni bio tamo?!", "Jeste li ozbiljni? Imali ste jednu stvar napraviti ove godine, a to je odati počast Chadwicku Bosemanu.. I dali ste zlatni kipić Hopkinsu za film koji nitko nije gledao i on nije ni došao?!", komentirali su razočarani fanovi na Twitteru.

Are you serious #Oscars ? You had one thing to do this year, which was to honor Chadwick Boseman with Best Actor. The only sure thing this year, and you gave his Best Actor trophy to Anthony Hopkins for a movie NO ONE saw.. and Hopkins didn’t even show up?! Ridiculous #Oscars2021 pic.twitter.com/Bl5tWohcmD