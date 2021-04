Brad Pitt bio je prezenter za kategoriju najbolje sporedne glumice, a u centru pažnje je bio zbog svog imidža i dobitnice Youn Yug-jung koja je fletrovala s njim.

57-godišnji Brad Pitt bio je na 93. dodjeli Oscara prezenter za kategoriju najbolje sporedne glumice, a mnogi se slažu da je odlično izgledao i da samo njemu može proći ovakav imidž.

Naime, Pitt je imao klasično crno odijelo, no ono što se isticalo je bila njegova frizura. Glumac je imao kosu svezanu u repić i dobio mnoge komplimente zbog svoje jednostavnosti i opuštenog izgleda.

Zbog toga je postao hit i na Twitteru, a reakcije korisnika te društvene mreže su urnebesne.

Brad Pitt is fine as hell, but he’s going to have to cut off that dirty little ponytail. #Oscars #OscarNight #BradPitt — Michelle Fisher (@Misschelly17) April 26, 2021

"Moja ljubav prema filmovima je počela kada sam išao u lokalno drive-in kino i gledao Clinta Eastwooda i Godzillu", ispričao je Brad koji je na prošloj, 92. dodjeli Oscara osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu "Once Upon a Time in Hollywood".

Brad Pitt just said “eh throw it in a ponytail and call it good” he is such a vibe 😂😂 pic.twitter.com/kg3JhrMQ8u — Simply Brad (@SimplyBradCom) April 26, 2021

Gledatelje je zabavio i trenutak kada je Pitt uručio zlatni kipić 73-godišnjoj Youn Yuh-jung. Naime, južnokorejska glumica je fletrovala s Bradom.

"Gospodine Brade Pitte, drago mi je da sam vas napokon upoznala. Gdje ste vi bili dok smo snimali?", rekla je Youn u svom govoru i nasmijala sve okupljene, a postala je i hit na društvenim mrežama.

Naočitom glumcu nije zamjerila ni što joj je krivo izgovorio ime tijekom dodjele. Njezin govor je odnio titulu najboljega na svečanoj ceremoniji.