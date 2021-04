Iako se pokušao zakamuflirati, paparazzi su uhvatili Brada Pitta kako u invalidskim kolicima napušta bolnicu, a uskoro je otkriveno da je bio na operaciji vađenja umnjaka.

Brad Pitt (57) i dalje je usred teške brakorazvodne parnice s Angelinom Jolie (45), a uz to rješava i zdravstvene probleme.

Glumac je zabrinuo obožavatelje nakon što je viđen u invalidskim kolicima na Beverly Hillsu. Brad je bio jedva prepoznatljiv u ležernom, sportskom izdanju s kapuljačom preko glave, sunčanim naočalama i zaštitnom maskom za lice te je imao tenisice na nogama.

Kako piše Page Six, Pitt je morao riješiti problem s kojim se suočava dosta ljudi. Naime, glumac je bio na vađenju umnjaka koje se odvijalo pod anestezijom. Nakon operacije ga je član zdravstvenog osoblja zbog sigurnosti odvezao u kolicima do automobila i njegova tjelesnog čuvara koji je nosio vrećicu s propisanim lijekovima za ublažavanje predstojećih bolova.

Kako je nedavno otkriveno, Brad će skupa s Harrisonom Fordom, Halle Berry i Reese Witherspoon i još nekolicinom biti prezenter na dodjeli Oscara 25. travnja pa je htio riješiti svoj zdravstveni problem prije toga.

Inače, izvor za Page Six ranije je izvijestio da je Pitt slomljen nakon što je procurila informacija od nekog iz Angelinina tima da će ona i neka od njihove djece svjedočiti da ju je zlostavljao, što bi joj moglo donijeti prednost u dobivanju skrbništva nad petero djece koji su maloljetni. Naime, jedino je 19-godišnji Maddox punoljetan.

Bivši par, kojem je javnost nadjenula nadimak Brangelina, dobio je tijekom 10-godišnje veze kćer Shiloh (14) i blizance Knoxa i Vivienne (12). Usto je Pitt posvojio Maddoxa, Paxa (17) i Zaharu (16) kao što je to ranije učinila i Jolie.

Za to ne postoje nikakvi dokazi jer nikad nije prijavljeno policiji, a glumac smatra da je to prljavi potez Jolie. Razvod para traje od rujna 2016., a već su potrošeni milijuni i ne zna se koliko će cijeli proces potrajati te se smatra da bi to mogla biti jedna od najskupljih brakorazvodnih parnica u povijesti Hollywooda.