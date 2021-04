Margot Robbie provela je nedjelju rolajući se s prijateljicama pokraj plaže u Los Angelesu.

Margot Robbie (30) provela je prošli vikend uživajući u rolanju i pritom je pokazala svoju vitku liniju.

Jedna od najzgodnijih holivudskih glumica je u nedjelju s prijateljicama stigla autom na parkiralište pokraj plaže u Los Angelesu nakon čega su se preobule u role i posvetile zabavnoj, fizičkoj aktivnosti.

Margot je nosila crne tajice, bijele role, kapu, zaštitnu masku za lice i crvenu majicu s dugim rukavima koju je kasnije skinula, svezala oko struka i ostala je u sportskom grudnjaku. Dok se rolala, kod Robbie se isticao ravni trbuh koji se nazirao između tajica i grudnjaka.

Iako je većini bila neprepoznatljiva zbog kape i zaštitne maske, paparazzi su shvatili da je riječ o slavnoj glumici.

Inače, o Margot, koja je odigrala Harley Quinn u filmskom serijalu "Odred otpisanih" čiji se drugi nastavak očekuje početkom kolovoza, prošle godine se šuškalo da se razvodi od redatelja Toma Ackerleyja (31).

Margot se pojavila u javnosti bez prstena, a prema određenim glasinama njezinom suprugu Tomu je smetala njezina slava i što u filmovima ima prisne scene s najpoželjnijim holivudskim ljepotanima. Jedan od njih je bio Leonardo DiCaprio u filmu "Bilo jednom… u Hollywoodu" s kojim se prisno pozdravila na ovogodišnjim Oscarima što je smetalo njenom mužu.

Margot je svojedobno rekla kako joj je u braku. "To je za mene najzabavnija stvar ikad", istaknula je. Usto je otkrila koje je najluđe mjesto gdje se seksala. "Na skuteru za vodu, ali, naravno, ne za vrijeme vožnje", ispričala je Robbie. No nije otkrila je li to bilo s njezinim suprugom Tomom.

Supružnici su započeli vezu 2014. kada su se upoznali na setu filma "Suite Française", a vjenčali su se dvije godine kasnije.