Simona Mijoković uživa u odgoju svoje djece, koja su joj sve na svijetu. Ona sama, priznaje, nije imala takvu roditeljsku skrb i ljubav.

Simona Mijoković trudna je po treći put. Nedavno je dobila sinčića Joshuu, a mama je i kćeri koju je dobila u prvom braku. Danas uživa u trećoj trudnoći i u odgoju svoje djece. Baš na temu odgoja osvrnula se na svom Facebooku, prisjetivši se tom prilikom i svog djetinjstva.

"Sloboda je dar koji smo dobili od Boga, a nažalost mnogi je krivo koriste. Umjesto prema spasenju, sloboda vodi ka propasti. Odgajana sam u potpunoj slobodi. Znači "sve" mi je dopušteno. Često to usporedim sa "ulica me odgajala. Danas kad gledam svoju djecu, jedina mi je želja da ne budem roditelj kakve sam ja imala. To je moja istina. Iako za moje roditelje neprihvatljiva jer smatraju da su mi sve dali, opet moje srce svjedoči nisam dobila onu ljubav i brigu o mojoj duši koju danas moje srce daruje mojoj djeci", napisala je između ostalog Simona na svom Facebooku.

Nije, kaže, odgajana u vjeri niti je znala što to znači. "Moje lutanje počelo je već u 12 godini. Danas moj tata tvrdi da je mama kriva za moj odgoj, tj. on pere ruke 'ko Pilat. Ipak, ona ga je ostavila i otišla s drugim u Sloveniju i ona je imala skrbništvo. Nažalost, to skrbništvo - talent - zakopala je u zemlju", dodala je o svojoj teškoj obiteljskoj situaciji.