Heather Locklear bila je mlada, lijepa, talentirana. Sve je obećavalo sjajnu karijeru. No niz loših odluka i brakova odveli su je u propast...

Nekad su muškarci diljem svijeta maštali o njoj, a Heather Locklear bila je pred jako uspješnom karijerom. No sve je propalo zbog njezinih problema - ljubavnih i onih s brojnim ovisnostima. Kad se na sceni pojavila, Heather je sve oduševila svojim plavim očima, pepeljastom kosom i predivnim osmijehom. Primijetio ju je i veliki producent Aaron Spelling te ju je ubacio u svoju kultnu sapunicu - "Dinastiju", a kasnije i "Melrose Place". Osim toga, ljubila je i neke od najvećih svjetskih rock-zvijezda.

Nažalost, ovih dana policija je pozvana u njezin dom, a sve zbog obiteljskog nasilja. Navodno je tukla svog dečka, a potom bila agresivna i prema policajcima. Nije ovo prvi put, već samo posljednji u nizu incidenata koje je Heather priredila. Izvor blizak obitelji za NY Post ispričao je kako se Locklear već dugo bori sa svojim unutrašnjim demonima - anksioznošću i ovisnošću. Nisu pomogli ni brojni odlasci na rehabilitaciju.

U međuvremenu je patio i privatni život, pa se Locklear dvaput razvela i imala brojne turbulentne veze usput. "Imala je toliko talenta i ljepote, jako nam je žao vidjeti što je sve to uzalud. Bori se s brojnim problemima. Jedino što može napraviti jest otići nazad na rehabilitaciju i probati ponovno", ispričao je izvor blizak obitelji.

Ovog puta nasilnu je glumicu policiji prijavio njezin brat, a cijeli ružni incident odvio se ispred njezine 20-godišnje kćeri Ave. U međuvremenu je platila jamčevinu te je puštena kući, no morat će pred sud13. ožujka. Tada će se odlučiti kakva je optužba protiv glumice. Ljubav je pronašla uz dva rokera, pa su tako njezine najznačanije veze one s Tommyjem Leejem i Richiejem Samborom, s kojim je dobila kćerku. Navodno je 2006. godine papire za razvod predala tako da ni samog supruga o tom činu nije obavijestila, već je sve dala u ruke odvjetnika. Njega je o razvodu tijekom turneje pitao novinar, a iznenađeni Sambora sve je demantirao. No nemalo se iznenadio kada je shvatio da je zahtjev predan.

Velike nevolje i počele su nakon razvoda od rokera. Naime, 2008. je netko nazvao njezina doktora i prijavio da je glumica pokušala počiniti samoubojstvo. Nakon što je policija stigla, Locklear je smještena u kliniku, a sve zbog depresije i anksioznosti. Ponovno je hospitalizirana 2012. godine, tada jer je miješala alkohol i tablete, pa je njezina sestra u strahu pozvala pomoć. I prošle godine mogle su se čuti glasine o lošem stanju u kojem se Heather nalazi, no ona je sve demantirala. Činilo se da je uz posljednjeg dečka, Chrisa Heissera, pronašla mir - no ni približno. Cijela je obitelj trenutno uz nju, nagovaraju je da potraži pomoć koja joj toliko treba.