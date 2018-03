Mel B dobila je prije deset godina kći s glumcem Eddiejem Murphyjem. On je tada negirao očinstvo, no ono je dokazano. Ipak, on ne želi viđati djevojčicu.

Glumac Eddie Murphy nije zainteresiran za viđanje svoje 10-godišnje kćeri koju je dobio s pjevačicom Mel B. Na losanđeleskom sudu tu je informaciju iznio Stephen Belafonte, koji se razveo od Mel B. Tim argumentom pokušava uvjeriti suca da mu dopusti i nakon razvoda viđanje djevojčice, koja ga, kaže, od prvog dana zove svojim ocem.

Stephen je sve ove godine odgajao Murphyjevu kći. Mel B se tom zahtjevu žestoko protivi. Belafonteova odvjetnica na sve je dodala da je pokušala kontaktirati Murphyja oko Belafonetovog zahtjeva, no Eddie se nije javio. "Gospodin Murphy nema nikakvog kontakta s djetetom", rekla je Grace Jamra sudu.

Njegovi odvjetnici poručili su da ga ta tema ne zanima. Inače, Belafonte i Mel B su usred prilično ružne brakorazvodne parnice tijekom koje su brojni ružni detalji isplivali na površinu. Belafonte je dobio zajedničko skrbništvo nad šestogodišnjom Madison, koju je dobio s Mel u braku, ali pokušava ostvariti pravo viđanja i nad svojom pokćerkom.