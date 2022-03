Serija "Baywatch" prikazivala se u čak 148 zemalja diljem svijeta, a i na sam spomen njenog imena i zvijezda kod mnogih izaziva veliku nostalgiju.

Američka serija "Baywatch" bila je jedna od najgledanijih i najpopularnijih tijekom 90-ih godina, a malo tko nije pratio avanture seksi spasitelja s plaže predvođenih Davidom Hasselhoffom i Pamelom Anderson.

Od njezina je emitiranja prošlo više od 20 godina, a dok je dio glumačkih zvijezda započele velike glumačke i pjevačke karijere, drugi su dotakli samo dno i nestali iz javnosti. Jedna od njih je 38-godišnja Loni Willison koja je ovih dana snimljena kako bosa kopa po smeću u Venice Beachu gdje živi kao beskućnica.

U doba najveće slava živjela je holivudski san, bavila se glumom, radila kao model za brojne bredove, pojavljivala se na crvenim tepisima i to zajedno sa svojim suprugom Jeremyjem Jacksonom koji je također glumio u "Baywatchu". No brzo je počela konzumirati droge i patiti od psihičkih problema, što ju je dovelo do stanja u kojem se nalazi danas.

Ni Jeremy nije puno bolje prošao nakon što se rastao od Loni 2014. godine. Samo godinu dana kasnije uhićen je nakon incidenta u kojem je došlo do uboda nožem, a optužen je i za seksualno zlostavljanje.

A što je s njihovim kolegama?

David Hasselhoff proslavio se diljem svijeta glumeći Mitcha Buchannona, a kao spasilac osvojio je publiku, posebno žene i ta mu je uloga obilježila život. Zanimljivo je da je serija otkazana nakon prve, premijerne sezone, no glumac je vjerovao da ima potencijal i uložio je vlastiti novac i postao njezin izvršni producent. Zbog toga je kasnije, kada je završilo njezino snimanje 2001. zaradio mnogo novca na emitiranju repriza.

2007. našao se u središtu skandala kada je internetom kružila snimka njega u pijanom stanju. U pozadini se čuo glas njegove kćeri Taylor Ann, koja ga je snimala i molila da se prestane opijati. David je kasnije objasnio da ga je kći napravila taj video kako bi mogao vidjeti kako se ponaša pod utjecajem alkohola i da je namjerno objavljen.

Zbog snimke je glumac tada izgubio prava viđanja obiju kćeri, koje su još bile maloljetne. Dvije godine kasnije Hasselhoff je preko svog odvjetnika poručio da se liječi od alkoholizma. David danas više ne glumi, nego se posvetio produciranju i pjevanju.

Pamela Anderson bila je pak razlog što je serija privukla puno muških gledatelja. Utjelovila je spasiteljicu CJ Parker i bila je dio glumačke ekipe do 1997. godine i još uvijek ima vojsku obožavatelja i mnogi joj laskaju da se nije puno promijenila tijekom godina.

Nosi titulu žene koja se najviše puta pojavila na naslovnici magazina Playboy, a svojedobno je bila usred skandala kada je procurila njezina snimka seksa s tadašnjim mužem Tommyjem Leejem, s kojim ima i dva sina. Par se vjenčao nakon samo 96 sati poznanstva i ostali su u braku tri godine, a iza sebe ima pet razvoda.

Glumila je u filmovima "Anđeo pravde", "Mrak film 3" i "Prirodne plavuše", koji nisu ostvarili neki uspjeh, a reprizirala je svoju ulogu iz "Spasilačke službe" u istoimenom filmu.

Yasmine Bleeth u "Baywatchu" je tumačila lik Caroline Holden, a u jednom trenutku bila je najpopularnije i najpoznatije televizijsko lice.

Napustila je Hollywood prije 18 godina, a nedavno je prvi put viđena u javnosti nakon mnogo godina. Njezin fizički izgled potpuno se promijenio, bori se s viškom kilograma te uopće ne liči na sebe iz dana najveće slave.

Kako su pisali američki mediji tada, Yasmine je imala problema s ovisnošću i producenti su je otpustili iz serije "Spasilačka služba" zbog korištenja kokaina. Tako je upropastila svoju veliku priliku jer je zadržana četiri sezone, iako se na početku trebala pojaviti tek kao gost.

Zbog ovisnosti je dospjela na crne liste filmskih i televizijskih studija u Hollywoodu, a posljednji film joj je bio "Spasilačka služba: Vjenčanje na Havajima" iz 2003. Kako piše na stranici IMDb, trebala bi se pojaviti u nadolazećem hororu "Beautiful Evil".

Jeremy Jackson proslavio se kao Mitchev sin Hobie Buchannon koji je nakon glumačke pokušao izgraditi glazbenu karijeru, no to mu baš nije pošlo za rukom.

Javnost šokira činjenica da on i dalje vodi prilično uspješan život, dok je njegova bivša supruga Loni beskućnica i jede iz kontejnera. Par se vjenčao u prosincu 2012. godine nakon višegodišnje veze na privatnoj ceremoniji na plaži, no već dvije godine kasnije uslijedio je razvod.

Imali su burnu vezu, a najveći incident dogodio se u ljeto 2014. godine, kada ju je glumac fizički napao te joj slomio dva rebra, ozlijedio vrat i izgrebao lice. Loni je tada pozvala policiju uz optužbu da ju je suprug pokušao ubiti jer mu je htjela objasniti kako se ponaša kao luđak, no na kraju je povukla prijavu.

Cijeli incident snimila je ona sama, a tom prilikom glumac je razbio i neke vrijednosti u kući u kojoj se sve događalo, dok je ona doslovno vrištala. Priznala je i kako joj je dan prije incidenta suprug poslao rap-pjesmu u kojoj stihovi kažu "želim te ubiti".

Glumac nikada nije skrivao svoju borbu s ovisnošću o alkoholu, no incidenti su ga pratili i kasnije. Godinu dana nakon što je napao suprugu nožem je napao i jednu ženu ispred njezina doma u Los Angelesu nakon burne svađe. Ubrzo je pobjegao s mjesta zločina, no policija ga je uhitila u hotelu.

Žrtva je zadobila tri rane, a tvrdila je kako je glumac pokušao ukrasti automobil njezina dečka. Kada ga je pokušala zaustaviti, napao ju je nožem. 2017. godine Jeremy je osuđen na 270 dana zatvora i 5 godina uvjetne kazne, a danas vodi mirniji i zdraviji život.

